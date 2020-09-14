葛飾北齋失落103幅插圖　大英博物館免費高清網上睇【內附連結】

▲ 葛飾北齋失落的103幅插圖，已可在大英博物館免費欣賞！

疫情下不少博物館也推出線上欣賞，以《富嶽三十六景》等木刻版畫舉世聞名的日本浮世繪藝術家葛飾北齋，近日有103件「遺落的作品」重新被發現面世，大英博物館之前就宣布取得了北齋未曾公開過的素描作品，並已數位化並讓全球民眾觀賞, 連結在此！

大英博物館表示在英國國家藝術基金會的資助下，以27萬英鎊（約270萬港元）自法國購得103件葛飾北齋的繪畫作品，為2008年大英博物館以130萬英磅(約1330萬港元)購入北齋代表作《神奈川衝浪裡》(1831)後，第二次該館購入北齋作品。

▲ 葛飾北齋這批描畫繪製於1829年，原本是要收於《萬物繪本大全圖》中。（相片來源British Museum）

這批素描畫繪製於1829年，原本是要收於《萬物繪本大全圖》中作為插畫，最後卻未出版，而當初為何未能順利出版則還是未知之謎。

在103幅作品中，從神話，歷史，景物以至人物描繪到動物，鳥類和花朵等林林總總，在大英博物館的網址看，可zoom得極為精微，就是紙的質地亦可感受到，從中可見北齋後期作品中常見的幻想和用筆技巧。值得一提的是，繪這批畫時，北齋已屆70之齡，亦是他畫風上的轉捩點，之後他便創作出了令他聲名鵲起的《富士山三十六景》（1831-33年左右）。

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葛飾北齋（1760-1849）是日本江戶時代後期的浮世繪師，1826年，為了配合當時的日本內地旅遊業的發展，繪畫了一系列不同角度的富士山作品，是為《富嶽三十六景》，儼如今天的明信片般印行，流行一時。

北齋熱愛日本和大自然，他一生遷居了93次，有著廣泛的生活經歷，題材也相當廣闊，其風格對後來的歐洲畫壇影響很大，馬奈、梵高、高更等許多印象派繪畫大師都臨摹過他的作品。當中梵高更視北齋為偶像，其名作《星夜》中的渦捲圖案即被認爲參考了葛飾北齋的《神奈川衝浪裏》。

▲ 葛飾北齋的《神奈川衝浪裏》。（相片來源British Museum）

▲ 梵高的名作《星夜》中的渦捲圖案，被認爲參考了葛飾北齋的《神奈川衝浪裏》。（網上圖片）

撰文︰馮柏偉

