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林珊珊跟西瓜母女合作開網台　邀林德信結他伴唱兼教拉筋

娛樂 11:37 2020/09/14

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

林珊珊跟囡囡西瓜一同開網台。（寰亞圖片）

作為鄭伊健及寰亞經理人的林珊珊（(Sandy） 日常忙於工作，近日在限聚令下跟朋友見面機會減少，眼見兩位囡囡西瓜 （李澄） 及野人（李怡） 在社交平台十分活躍，珊珊也嘗試跨界在網絡媒體 YouTube 平台建立新頻道《大家好All is well》，跟圈中好友談近況。

珊珊形容新節目《Have a friend day》完全不同她以往做過的節目，首集便約好與西瓜、林德信（Alex） 及西洋書法家Wendy 聚會。

珊珊在節目學寫書法。

林珊珊説：「我們是好似朋友日常聚會，大家一齊唱歌，做運動，嘆咖啡，學寫書法，不會背稿，中間又可以把歌談心，一起歡渡Have A Friend Day！」

珊珊指出：「其中由Alex結他伴奏，我同西瓜合唱《戀愛預告》可能會帶給大家驚喜，但對我最大挑戰是Alex教我拉筋，雖然古語有云『筋長一吋，延壽十年』，但我當時感覺只是『死過翻生』，痛苦自己知，可能之後要經常保持練習，才會追得上他設計進度。」

林德信將在節目教拉筋。

珊珊最後還推介，大家一定要留意她跟西洋書法家老師Wendy學書法一段，原因除了自己專注練習「手心冒汗」的神情確係真情流露之外，Wendy 乃公司旗下五人樂隊 Nowhere Boys 主音Van的太座，各位 fans 自要留意。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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