【新冠疫苗】傳志願者患罕病橫貫性脊髓炎引疫苗安全隱憂　牛津新冠疫苗宣布恢復臨床測試

▲ 牛津大學宣佈，恢復新冠疫苗第3階段臨床測試。

新冠肺炎疫情持續，民眾均期盼疫苗面世，本月8日，英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗宣布暫停第3階段測試，因一名志願者出現嚴重副作用，傳患上罕見病橫貫性脊髓炎。上周六（12日）牛津大學宣佈恢復第3階段臨床測試。

牛津大學發表聲明，全球有1.8萬人接種了疫苗，大型試驗中有人出現不適，屬意料之內。每個個案都會慎重評估，確診疫苗是安全。阿斯利康表示，已經取得英國監管部門批准，可以恢復與牛津大學合作研發的新型冠狀病毒疫苗試驗工作。並指檢討疫苗安全性的獨立委員會已完成調查，並向藥物及保健產品管理局提交建議，獲通知可恢復臨床試驗。

美國國家衛生院院長Dr. Francis Collins曾指暫停疫苗試驗是標準的做法，確保實驗的疫苗不會引起志願者嚴重副作用。

據早前《紐約時報》報道，有知情人士透露出現嚴重副作用的志願者，有參與英國第2、3階段的測試，並指有志願者被診斷患有罕見疾病橫貫性脊髓炎。橫貫性脊髓炎通常是病毒感染引致，不過仍未清楚患者於這段時間確診，是否於疫苗有關。

雖然阿斯利康沒有提供個案的任何細節，但Dr. Francis Collins於聽證會上曾表示阿斯利康暫停測試，是因「脊髓問題（spinal cord problem）」。

港大微生物學系講座教授袁國勇日前接受TOPick訪問時表示，注射疫苗作用是刺激免疫系統，但由於人體本身有自體免疫反應的趨向，部分人會特別對藥物敏感，出現自體免疫反應，攻擊神經系統因而患上「橫貫性脊髓炎」，所以很多時不是疫苗問題，而是病人對該疾病的傾向。

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責任編輯：羅嘉欣