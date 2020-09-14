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【無腦港媽】巴士座位安裝USB充電插位　港媽發帖狠批怕女兒篤入手指觸電

育兒經 11:57 2020/09/14

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

有港媽批評巴士座位設USB充電插頭，怕女兒篤入手指觸電。

不少巴士車廂內均設有USB充電插位，方便乘客為手機或其他電子產品充電，對機不離手的人是救命恩物。然而，日前有港媽於facebook發帖公審，批評巴士公司於座位椅背設置USB充電插位，擔心女兒篤入手指會觸電，大罵「巴士公司可唔可以用腦諗嘢」。

有網民於facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿並轉發一則帖文截圖，指一名港媽日前帶同女兒乘搭巴士，發現巴士座椅後設有USB充電插位，設置令她深感憤怒，

真係要投訴，有無諗過會電親小朋友？

港媽斥充電插位無實際意義

她又指裝設USB充電插位毫無實際意義，「裝插座淨係方便啲人打機」，妄顧小朋友的安全。

就嚟開學啦，小學生篤入手指仲會電埋旁邊的人，超危險！巴士公司可唔可以用腦諗嘢？

網民：笑大人個口！

港媽言論被網民瘋傳，亦引來不少網民恥笑她大驚小怪。有網民為港媽解答，USB的標準電壓為5V，與香港插頭的電壓220V相比相差甚遠，「5V點會電死人呀」、「DC（直流電）都電得死人，地球好危險，無常識做人父母更危險」及「5V電都電得死人，拎住一排電芯咪可以大爆炸」。

應從小教育不可亂摸

另有網民提醒港媽應身體力行教好小朋友，提醒小朋友不要「亂篤嘢」。

父母應該要教咩係危險，咩係唔可以掂，而唔係要賴個世界唔就你，小朋友除咗成績外，品格都好重要。

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責任編輯：王明芳

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