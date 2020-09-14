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【高纖食物】港媽三餐自製黑麥包兒子食後胃脹　營養師：選高纖食物要視腸胃狀況

保健美顏 13:05 2020/09/14

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港媽三餐自製黑麥包，兒子食後感胃脹。

Shirley的飲食紀錄上，一連兩日的早午晚三餐均出現黑麥麵包。她大呻因自己做的黑麥麵包，被老公及兒子嫌棄，她又不想浪費，惟有自己一個人吃光。我苦笑：「或者全麥麵包的粗糙質感，不是人人能接受吧！」

她不忿地說：「其實，也不僅是全麥麵包，每當想給他們預備麥片、糙米飯、藜麥、番薯等高纖食物時，尤其兒子的胃口總不十分好，只吃少許便說飽了，我着他多吃一點，他就按着胃部說胃脹。」

我點點頭說：「我也明白你的用心，全麥食物纖維量高，營養價值亦較高；但是否適合選擇高纖食物，可能要視乎各人的腸胃狀況。」

我問她，兒子平日的食慾如何？她回應：「其實吃白飯、粉麵、白麵包的話，他胃口也不錯，所以我認為他只是不喜歡全麥食物吧！」

我解釋：「食物纖維本身不被人體腸道消化吸收，當它進入大腸後，會經由大腸內的細菌將其分解發酵，過程中因會產生氣體，令人有打嗝、放屁或胃氣脹的情況；加上纖維在腸道吸收水份後會膨脹，因而容易令人感覺飽脹，雖然可有助延長飽肚感，但對於孩子、或是體重過輕的人士，反會影響他們的食慾。」

Shirley認真想了一會，問：「意思是，我其實不用刻意預備全麥包、糙米飯？」

「若孩子平日有進食足夠蔬菜水果的習慣，並多喝清水，排便正常沒便秘情況，不需刻意攝取更多纖維；相反，若經常有便秘的問題，就要留意是否蔬菜水果的分量不足。」

我再補充：「如孩子遇上腸胃不適，如肚瀉、胃痛、胃氣脹等，就更要避免進食高纖食物，以免加劇病情。」

Shirley歎了一口氣，說道：「那我可不用再花時間做黑麥麵包了……」

我笑她：「但似乎黑麥麵包最適合你減磅呢！」我指着她的飲食紀錄說：「你看！這兩天你多吃了黑麥麵包，三餐之間亦不曾出現任何餅乾零食呢！」

撰文 : 周詠苑 註冊營養師

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