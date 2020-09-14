【新冠肺炎】梁子超：本港確診個案清零較預期難　適逢中秋假期或令疫情迅速反彈

▲ 梁子超：本港確診個案清零較預期難。

新冠肺炎疫情未完全遏止，消息指今日再增14宗確診個案。呼吸系統專科醫生梁子超形容疫情過去2日似有反彈，或與市民抗疫疲勞、當局鼓勵輕微症狀人士留樣本檢測宣傳不足有關，令本港確診個案「清零」比預期中難；又認為未來兩星期是關鍵，公務員全部恢復上班、學生復課，加上中秋節假期，或令疫情迅速反彈。

呼吸系統專科醫生梁子超今早接受港台《千禧年代》訪問時稱，新冠肺炎疫情過去2日似乎有所反彈，部分本地有病徵確診個案並非由篩檢找到，分散於不同地區，惟當局個案追蹤仍然嚴重滯後。

他指，隨過去2星期疫情開始紓緩，政府放寬防疫措施，市民已表現出抗疫疲勞，過去周末不少人外出；當局鼓勵有輕微病徵的人士留樣本檢測的宣傳不足，每日到普通科門診留樣本樽只有2000個，都令香港確診個案「清零」比預期中難，社會抗疫疲勞不斷出現，亦引致疫情反彈風險越來越高。

梁子超認為，未來兩星期是關鍵，公務員全部恢復上班、學生回校復課，加上中秋節假期，有機會令疫情迅速反彈；呼籲公眾仍要盡量減少外出和不必要的聚會，中秋節時亦要收拾心情，減少高危的社交活動。

對於全民檢測今日結束，梁子超認為全民檢測只是輔助工具，不能對其防疫效用抱太大期望，但今次是收集社區數據的好機會，可確認社區疫情紓緩，同樣亦是好的演練機會，日後如有個別地區出現較大型爆發，當局可快速建立檢測中心、動員人手和尋找檢測中心的選址等，都可透過是次機會理順運作問題。

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責任編輯：陳正怡