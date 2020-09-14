【回校上課】團體辦小一適應免費Zoom講座　助家長為小一子女提升適應及解難力

▲ 講座會與家長分享如何面對子女不能回校上學的處境，支持他們跨越眼前的新挑戰。（iStock圖片）

小一同學即將在9月23日開學，還有兩個星期，家長需及早為子女做好適應準備，親職專家謝清美早前推出為小一新生設計的錄影課程《童心探險記》，應用正向心理和自尊感，提升小一的適應能力及解難能力。

課程透過「越己堂」原創的卡通故事《童心探險記》、體驗遊戲及正念活動，讓小學生代入角色去共度開學挑戰，建立正向思維，並由導師以小班帶領各項工作活動，深化卡通故事中的理念。

▲ 把小一挑戰形象化。(機構提供)

「越己堂」教育及心理顧問中心總監謝清美，是資深大學師資培訓課程講師，曾著作《我家寶寶升小一》實用指南，她指出，今年小一的開學挑戰很大，包括新生需要以視像形式開展校園生活，而老師需要遙距帶領學習，在跟進同學方面亦要花上更多心力，需要更多支援。

▲ 教材以卡通人物代入，加入小一生的專注力訓練、情緒管理方法等元素。(教材裁圖)

而他們把小一生上實體返學面對的挑戰在故事中，形象化表達，並由隊長小熊引領一眾小動物過度困境，而小一轉變包括幾方面，例如需要小朋友更高的獨立性和自理能力，包括寫手冊、執書包、找洗手間、轉堂等等；在學習上，小一也要開始面對默書、每堂課由小班變大班，需要更高專注力去學習，再者，他們的社交生活，也面對很大轉變，例如會遇到較高大的高年級學生，部分孩子可能會出現害怕情緒，因此無論在適應新環境、學習生活上，小一都需要預先支援。

除了課程，謝清美特別在開學前舉行一場免費講座，跟家長分享如何面對子女不能回校上學的處境，支持他們跨越眼前的新挑戰。

▲ 每日運用小法寶，紀錄成長過程。(機構提供)

「小一開學，齊齊打氣！」錄像課程

上課日期：9月21至25日2:30-3:30pm(首10名報名同學可獲送《童心探險記》錄像教材)

費用：1000元

報名按此連結

「小一適應免費線上講座」

日期：9月18日（五）3:30-4:30pm

形式：Zoom(報名按此連結)

截止：9月16日

記者：胡麗珊