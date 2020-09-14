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【救救毛孩】內地主播讓寵物當「大胃王」　狗狗被逼餵食辣椒爆炸糖

休閒 11:59 2020/09/14

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內地主播讓寵物當「大胃王」，狗狗被逼餵食辣椒爆炸糖。

內地近期提倡「惜食」文化，當局點名批評「大胃王吃播」浪費食物，各大影片平台都紛紛下架相關片段，更令不少主播面臨「失業」。惟近日竟有人把寵物當成大胃王，向牠們餵食各種零食、辣椒等等，惹來網民怒斥有關行為虐待動物。

根據內地媒體報道，當局下令禁止「大胃王吃播」後，近日卻興起各種「寵物大胃王」影片。有主播挑戰向狗狗餵食38款零食、8款飲品，從片段可見，狗狗喝下飲品後腹部嚴重腫脹。

後來更有人將零食增加至100種、亦有人讓狗狗一次進食1.5公斤牛心、一大盆雞腿，甚至一個月狗糧。從網上流傳的影片可見，有主播掰開狗狗的嘴巴，強逼牠吃下爆炸糖，更有主播挑戰讓狗狗吃辣子雞，狗狗因而辣到飆眼淚。

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報道指，有關主播大多通過售賣寵物食品盈利，不少網民斥責他們虐待動物，為賺錢不擇手段。有人留言指，毛孩無條件信任主人，但主人只把牠們當成賺錢工具，批評「這些人根本不配養寵物」。

有內地獸醫表示，狗狗一下子吃過多零食，容易造成食物過敏，甚至引發胃腸炎、胰腺炎。又表示，如非必要不要讓狗隻吃生肉，假如一定要吃，進食前必須處理乾淨。

獸醫拆解7類貓狗忌吃食物及風險

某些食物對貓狗有害，若不慎進食，後果可大可小。9Lives獸醫總監Dr. Steven Chan曾於TOPick撰文時表示，若貓狗食物中毒，一般會出現嘔吐、腹瀉、氣喘等徵狀，並拆解7類貓狗忌吃食物。詳情請看：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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