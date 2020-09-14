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【明星扮靚】 張寶兒海邊解放高衩泳衣　Bowie靠三招塑身修出線條美【有片】

娛樂 12:52 2020/09/14

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

張寶兒海邊大解放。

2016年參選香港小姐而入行的張寶兒（Bowie），不時在個人社交媒體分享唯美照片派福利。昨晚（9月13日），張寶兒在個人社交平台分享一輯在海邊身穿高衩泳衣的照片，非常性感。早前張寶兒也曾分享自己Keep Fit的三個步驟。

張寶兒昨晚在IG分享美照，並以中文標籤：「沙灘泳衣照」、「難得的勇氣」和「黃昏後的沙灘」形容照片的意境。這輯照片是出自陳自瑤荷花池照和譚凱琪「海魔」造型照的攝影師。

因為相片十分性感，吳若希不禁留言：「咁性感⋯ 有無攞permission ga?」，好奇張寶兒男友袁偉豪的反應。張寶兒回應：「咁妳per唔permit啊？」，輕鬆避開問題，吳若希唯有為大家謀福利：「OK la～可以po多幾張。」

雖然在IG沒有提及男友，但張寶兒回應傳媒時以表示袁偉豪已看過這輯照片照片。

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張寶兒不時在IG分享靚相。（取自張寶兒IG）

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三招練出好身材料材

身高165cm的張寶兒，選美時只有46kg，一直被認為過瘦。追求骨肉均勻的她最後以練出結實線條為目標，以下為張寶兒Keep Fit三大原則。

袁偉豪曾經暗示婚期不遠、非張寶兒不娶。（取自袁偉豪IG）

控制飲食

張寶兒採用Keep Fit鐵則「少鹽、少油、少糖」，水果和零食都會以健康和低果糖為主。火龍果、蘋果等屬於不錯的選擇，注重養生的張寶兒更大讚蘋果是任何體質都可以吃的水果。

零食方面，張寶兒會選擇無鹽杏仁及不經油炸的蕃薯片，同時也會控制份量，和在適當的時間獎勵自己。

多吸收優質蛋白質

由於張寶兒以增加肌肉為主，所以主力吸收優質蛋白質，例如雞胸或魚便是她的最佳選擇，再配合多菜少澱粉質，令健身事半功倍。

張寶兒只會在早餐接觸澱粉質，午餐和晚餐都盡量以蔬菜纖維和蛋白質為主，因為纖維可幫助消化及排毒。同時，張寶兒提醒大家在烹調蔬菜時要控制火候，因為煮太久會令蔬菜的維他命流失，太生冷又會帶來寒濕。

負重運動

做gym及負重運動是張寶兒主要的Keep Fit方法，但有研究認為每天步行一萬步能增強體魄，所以張寶兒有空的話，會喜歡行山、多走路。將鍛鍊融入生活。

由於張寶兒屬於「瘦底」，主要令自己身體線條更緊緻，所以在運動上會著重不同肌肉上的負重訓練，而帶氧運動則為提升新陳代謝率。張寶兒表示自己每星期至少一次到Gym房報到，每次大約一小時。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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