【頭號癌症殺手】不吃早餐汽水果汁當水飲　12歲男童常捱夜玩手機驚患末期肺癌

▲ 12歲男童不吃早餐汽水果汁當水飲，常捱夜玩手機驚患末期肺癌。

兒童飲食、作息要規律！湖南一名12歲男童，近日因鎖骨長不名腫塊，求醫確診患末期肺癌。其母及後透露，兒子不吃早餐汽水果汁當水飲，還經常捱夜玩手機遊戲，或成誘因。

綜合內地媒體報道，事發於今年7月，媽媽陳女士赫然發現，12歲兒子的左鎖骨上長有一鵪鶉蛋大小腫塊，質地較硬，不痛不癢，遂立即帶兒子到醫院求醫，經檢查，終確診患末期肺癌。

41歲的陳女士頓感晴天霹靂，憶述自己29歲才懷孕，且兒子是獨生子，夫婦近年在深圳打工，並將兒子帶在身邊。陳女士稱，兒子生活作息都不規律，幾乎不吃早餐，午餐和晚餐也是父母追著餵，才吃上半碗，且基本上汽水、果汁當水飲。另兒子喜歡玩手機遊戲，經常深夜趁父母睡著，就會偷偷拿手機玩耍，導致經常熬夜，生活作息不規律。

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男童主診醫生分析，肺癌發病年齡平均為60歲，好發於長期大量吸煙的男性患者，未成年人肺癌的患病率極低。像男童這樣的病例是屈指可數。他又稱，一般來說，肺癌患病的誘因可能與吸煙、環境污染、不良生活習慣（如飲食作息不規律）、精神壓力大、遺傳易感因素等有關，具體男童患肺癌原因暫不清楚。

肺癌於本港癌症死亡率排第一

據本港醫院管理局的資料，單在2017年已有3890宗肺癌死亡個案，死亡率為27.1%。據世界衞生組織數據顯示，肺癌於癌症的死亡率中排名第一。

據衞生防護中心資料顯示，肺癌患者以40歲以上的男性居多。肺癌主要成因包括：

吸煙或長期吸入他人的二手煙

因工業及職業關係曝露於某些化學品或建築物料(如石棉、鎳、鈾、鉻化物、砷、多環、烴及氯甲基醚)。

吸入氡氣(一種累積在建築物的天然氣體)

吸煙者如經常曝露於含有上述物質污染的空氣，患上肺癌的危險性會大增。

肺癌症狀

早期肺癌一般沒有明顯的病徵。隨著病情惡化，肺癌會影響周圍的肺組織，導致以下病徵出現：

持續性咳嗽

痰中帶血

胸肺反覆受到感染或經久難癒

聲音嘶啞

胸部不適，咳嗽或深呼吸時感到疼痛

食慾不振及體重下降

容易疲倦

責任編輯：羅嘉欣