【重男輕女】傳統父親拒供女兒讀大學　堅強女生半工讀畢業做至管理層︰樓都就快供完

▲ 一名女網民分享父母重男輕女，拒絕供她讀大學，她半工讀畢業工作至管理層兼買樓。

家庭環境對孩子的影響深遠，早前有女網民在社交平台投稿，講述自己的家庭經歷，包括父親與情婦誕子、父母離異、弟弟離家出走失聯。昨日她再投稿分享，父母如何重男輕女，認為「女仔唔使讀咁多書」，拒絕供她讀大學，她靠著自己半工讀畢業，現在工作至管理層兼買樓。

該名女網民於上周六（12日）在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示揭發父親有外遇並有「孽子」後，已不相往來。她現時40多歲，早於32歲時搬離娘家，獨自生活，而父母在她33歲那年離異，弟弟離家出走多年，至今渺無音信。

供自己讀大學儲錢買樓

女網民再投稿，今日（14日）發文補充，憶述父親在她約10歲時，因一個食飯手勢問題，竟然辱罵她「叫我不如去做雞，成張摺櫈飛埋嚟」。她至今對男性多少有戒心，或許正因此事。

她在上文指出賺錢供自己讀大學，並已完成取得數個學位，從沒問家人取學費。她這次解釋當年想讀大學，父親卻說「女仔唔使讀咁多書」，母親則指「邊有咁多錢俾你讀大學」。她最終半工讀完成學業，表示︰

點解蝦我係女？書，你唔支持我讀大學，我就自己搞掂；屋，你唔想住大啲，咁我自己儲錢自己買樓自己供，死慳死抵，只讀書、做兼職、少外遊、10蚊米粉點心當午餐。

一直有給家用的她有感，作為女兒卻成為被欺壓對象。她稱現時已工作至管理層，月入夠養一家，而且「樓都就快供完」，反問是否要多謝父母。

家庭環境造就堅強性格

她透露爸爸在鄉下長大，他是長子，也是孝子，但重男輕女。當她揭發爸爸申請「孽子」來港後，家庭價值已變質，坦言他並非好爸爸，又指「他解釋點解申請佢落嚟：因為知佢係仔，如果係女就唔申請落嚟」。她慨嘆︰

或許就是這樣的家庭環境，造就咗今天的我……如果我係仔，我個命運係咪會好唔同呢？

她多謝自己，「人強，因為乜都冇，要靠自己由零開始去建立」。

她又提及，弟弟兒時犯事，曾被警司警戒，但父母若無其事。弟弟讀書不成，在大公司做學徒，可是從不給家用，媽媽只問她取家用。她搬走後隔一年，弟弟亦離家出走。她試過聯絡弟弟工作的公司不果，而且有感「登報？我又唔捨得花咁大筆錢。值咩？」。

內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載

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責任編輯：駱秀玲