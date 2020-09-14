國泰及國泰港龍表明不參與第二期保就業　國泰空服工會：管理層暗示將裁員

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎衝擊各行業，港府早前推保就業計畫向僱主提依有時時限的財政支援，第二期保就業計畫昨晚截止申請，至昨晚6時已有逾15.7萬名僱主申請，申請僱主人數較第一期少1萬，當中國泰及國泰港龍表明不申請政府第二期保就業計劃。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦接受電台訪問表示，大部分有參加首輪計畫的會員，亦有申請第二輪保就業計畫，但部分企業看不到前景，即使有工資補貼，仍要支付租金等費用，遂決定不參加計劃，並裁員或甚至倒閉，大多與旅遊相關的行業。

國泰空中服務員工會主席王思敏透露，公司事前已與工會溝通，解釋不申請的主因是想於第四季公布公司業務新方針時，可以保留靈活性；認為公司是暗示將會裁員，預料首先被裁走的，會是前線的空中服務員及地勤人員。

王思敏又指，9成員工自願參與公司第二輪的無薪假安排，工會已經要求管方，考慮讓員工繼續放無薪假，將裁員計劃放到最後。

國泰港龍航空公司空勤人員協會主席黃瑋婷則稱，現時難以揣測公司會否裁員，員工明白疫情對公司營運有影響，亦對此表示憂慮及失望；又補充現時很多員工都自願放無薪假，飛行時數嚴重不足，估計不少人收入減少1/3或以上。

她強調，國泰港龍作為本地大企業，亦是航空業龍頭，早前領取保就業補貼，希望公司盡社會責任，做任何決定都要顧及員工生計，亦要妥善安排受影響人員。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡