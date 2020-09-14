【家居收納】100円店尋寶低成本工具執屋　日本12歲收納達人教5招打造整潔家居

▲ 12歲女童清水麻帆教大家以低成本工具收納執屋。

日本有很多收納達人能巧妙地利用空間，把收拾家居發展成一門生活藝術。年僅12歲的日本女生清水麻帆，盡得同為收納顧問的媽媽真傳，年紀輕輕就取得日本一級收納顧問的資格，更上電視節目教大家超簡易技巧，利用便宜的收納工具打造整潔家居。

日本節目《サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん》，早前請來12歲的收納達人清水麻帆，教授家居收納方法。她表示，自己所用的收納工具均購自日本的100円店（類似香港的「12元店」）。

▲ 清水麻帆向大家展示自己的房間。（影片截圖）

▲ 年僅12歲就考獲一級收納顧問。（影片截圖）

衣櫃收納

執拾衣櫃絕對是女生的最大煩惱，衣服亂成一團不但難以找到想穿的衣服，也容易令衣服變形或太皺。清水麻帆就教大家把T恤摺好，然後放入A4透明盒，按顏色分類，令衣服一目了然，而且可以限制不必要的衣服數量。

另外，有時襪子太凌亂，要穿時無法湊成一對，清水麻帆就教大家先根據顏色和季節，將襪子放入不同的顏色的紙杯，簡潔美觀之餘亦可方便分類。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

化妝品收納

女生都有數不清的化妝品、護膚品，往往放到亂七八糟，清水麻帆建議利用三角文件夾，把護膚品從矮至高擺放，看起來就很整潔，也不會打翻浪費。

文件夾除了放護膚品，也可放置其他雜物，例如直髮夾、梳子、信件等。

廚具收納

不同大小的碗碟放在廚櫃內，看起來非常散亂，而且當要拿出來時也不容易。清水麻帆同樣建議大家利用三角文件夾做收納，把碗碟按大小分類後整齊放入櫃子，亦可以瀝水。三角文件夾空間有限，因此可以限制數量，學習「斷捨離」，避免不必要的碗碟出現。

至於餐具就可以用筆筒做收納，把刀叉、匙羹、筷子等分類。平日煮飯多會把調味料放在煮食爐旁邊，但一支支排得密密麻麻，往往難以拿到，甚至會打翻前面的調味料。清水麻帆表示，可以利用磁石貼，把磁石一邊貼在牆上，一邊貼在調味料樽上，就可以把它們都掛在牆上，善用空間之餘，拿的時候也非常方便。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

雪櫃收納

疫情期間，主婦多數會買多幾日餸，減少外出，加上之前用剩的食材，一袋一矮看起來非常雜亂，而且也難以記得何時購買。清水麻帆教大家可以用即棄筷子和長尾夾，把裝好食物的保鮮袋橫掛在筷子上，然後對摺，再用長尾夾把保鮮袋固定在筷子上，之後可以夾上食物名稱的標籤。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳