【我要做業主】32歲由公屋租戶變三層物業業主　透露抽居屋小貼士分享樓換樓心得

▲ 公屋租戶變成三層物業在手，業主教抽居屋技巧分享樓換樓心得。

香港公屋租金便宜，不少港人成功輪候到公屋後，都會堅持名額不願放棄。TVB節目《我要做業主》最新一集，找來現年34歲的Andy，分享他放棄公屋戶籍，以50萬首期投資物業，隨即「一開三」變成手持三個單位的業主，並跟觀眾分享居屋置業小貼士。

《我要做業主》於昨晚（9月13日）播出的一集內，主持林秀怡訪問成功上車兼樓換樓的Andy。

他提到當年做餐飲業時，有位散工同事表現出色，Andy曾邀請對方加入成為長工，可是散工卻直言：「我不要前途，我要公屋！」因為公屋有入息限額，該名舊同事為保公屋資格寧願放棄長工的收入和職途，打散工五、六年，就是為了等待輪候居屋。

Andy為此感到困惑：「怎會願意放棄六年、甚至過後十多年時間，只為了公屋。一般輪候居屋可能要到四十多歲，如果花費那廿年時間在職場拼搏，得到的可能不止一間公屋。」

▲ 現年34歲的Andy已有三層物業在手。（節目截圖）

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勸父母放棄公屋

至於Andy，當存款到達50萬時便決定放棄其公屋戶籍，以50萬首期購買價值320萬的市區單棟舊樓，持貨數年後售出多賺200多萬，再以接近600萬價錢，購入約400呎三房市區半新樓。

與此同時，父母和弟弟成功輪候到居屋，於是Andy著父母放棄公屋資格，由他去資助首期，並以父親名義購入居屋。

Andy再把剩餘的數萬元資金，於內地購入一間價值50多萬的物業收租，租金每月約2000元，回報達5厘，Andy一家頓時由公屋租戶升格成3層樓的業主。

不過他透露過程中最困難是說服父母：「公屋租金平，老人家住了多年習慣環境，我跟他們說弟弟成家立室需要空間，而且我跟弟弟有共識，居屋由我們負責供款，希望兩老會放心一點。」

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▲ 主持人林秀怡訪問業主Andy。（節目截圖）

抽居屋小貼士

講到公屋換居屋的心得，Andy建議以綠表申請，首先於銀行的壓力測試要求較低，加上可達到九成半的按揭。

另外，本來Andy雙親希望居屋單位的名字寫上父親及兩兄弟三個人，為了不要浪費弟弟「首次置業」的名額，Andy建議只寫上父親的名字，不過他亦笑謂：「主要技巧是夠運抽中。」

現時已擁有3個物業的Andy，坦言下一個目標是幫弟弟置業讓他成家立室，接連希望在香港為媽媽買下物業，務求達到一家四口在港均有物業在手。

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