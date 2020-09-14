【寄生胎】肚內藏四肢齊全具生殖器胎中胎　滿月男嬰患罕病緊急「剖腹誕B」

▲ 江西一名男嬰患上罕病「寄生胎」，剛滿月就做手術取出肚內臟有的「胎兒」。

表面看似健康的BB，卻暗藏罕病危機。內地江西一名初生男嬰，出生時表面健康，但經仔細檢查後發現腹中有包塊，證實患有先天性罕見病「寄生胎」。包塊逐漸增大，恐怕擠壓周圍的器官危及性命，在男嬰滿月後急須進行手術，「剖腹誕下」一個四肢齊全、具生殖器的胎中胎。

據內地傳媒報道，今年4月，江西九江一名姓李的產婦在產檢時，已發現腹中胎兒的肚內長了一個包塊。至今年7月，產婦順利誕下一名男嬰，外表看來很健康，但經詳細檢查後，醫生發現男嬰肚內藏有包塊逐漸增大，恐會擠壓周圍的器官有生命危險，必須進行手術取出。

發生機率僅百萬分之一

上月31日，即男嬰出生後1個月17天，便入院準備做手術，醫生並證實男嬰患上先天性罕見病「寄生胎」，遺傳學上稱為「胎內胎」，即是有一個胎兒「鑽」進了另一個胎兒的肚內，發生機率僅約百萬分之一。

▲ 醫生團隊指手術難度相當高，稍一不慎恐會導致BB大出血。（江西省九江市婦幼保健院圖片）

醫生為滿月男嬰做剖腹手術，難度相當高，因BB年幼但包塊大，且發現寄生胎的基底部血管與腹主動脈、腔靜脈及左腎動靜脈緊密相連，只要有任何一點損傷，都會造成大出血危及男嬰性命。

四肢齊全有臀部和生殖器

經過一個多小時手術，醫生順利從男嬰肚內取出寄生胎，打開包塊後，發現胎體四肢齊全，並清晰見到臀部和生殖器。目前男嬰的各項功能恢復良好。

寄生胎並無獨立生存能力，但寄生主體內仍是活組織，並會隨著寄主的成長而增大。當寄生胎長大到一定的程度，會壓迫附近組織和器官，如胃、腸、肺、泌尿道，會引起相應的症狀，甚至危及性命。

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責任編輯︰林綺玲