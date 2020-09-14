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【刺傷手指】女子洗豬肉時被碎骨刺傷手指　3日後頭痛發燒確診染豬鏈球菌致腦膜炎

食用安全 13:01 2020/09/14

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女子洗豬肉時被碎骨刺傷手指以為小傷口，後發現感染豬鏈球菌導致腦膜炎。

廣西一名55歲女子處理生豬肉時，不慎被豬骨刺傷手指，當時並不為意的她，數日後出現頭痛、頭暈、發燒等症狀，最後確診感染豬鏈球菌導致腦膜炎。

綜合內媒報道，廣西55歲女子於8月30日上午在食堂工作，當時正處理豬耳。她見豬耳有點骨頭，就用雙手稍稍清洗，結果刮傷手指。當刻她馬上用紙巾包著出血位置，止血後繼續炒菜，沒太在意傷口。

結果於9月2日，她開始出現劇烈頭痛、頭暈、身體酸痛，亦發燒至39.5℃。9月4日確診她感染豬鏈球菌導致腦膜炎。廣西民族醫院神經內科一區主診醫生黃鉦翔表示，患者腦脊液中蛋白值為正常人上限的1000倍，正常的腦脊液是無色、澄清、透明，像水一樣，但這個患者腦脊液像米湯一樣很渾濁，是化膿性腦膜炎的表現。

最後經抗生素治療，患者情況已逐漸好轉。

豬鏈球菌經破損的皮膚傷口進入人體

據衞生防護中心，豬鏈球菌感染是通過直接接觸傳播，細菌通常經破損的皮膚傷口進入人體，亦有可能經進食或通過黏膜而傳播。潛伏期由數小時至兩星期不等。

如感染豬鏈球菌，最常引致腦膜炎，病徵包括：

  • 發燒
  • 頭痛
  • 嘔吐
  • 皮下出血
  • 少數情況會出現：敗血病、心內膜炎、關節炎、支氣管肺炎和中毒性休克綜合症。
  • 常見併發症：永久性失聰

衞生防護中心建議，如有傷口，處理生豬肉時應用防水敷料妥善覆蓋傷口，或可佩戴手套慎防損傷。接觸豬隻後後，應儘快以梘液和清水清潔雙手。

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責任編輯：羅嘉欣

食用安全 健康問題 豬鏈球菌 病菌及病毒 豬肉 治療 損傷 頭痛 頭暈 發燒

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