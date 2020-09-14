【新冠肺炎】新冠肺炎患者長期用呼吸機及鎮靜劑　麻省總醫院：可致腦細胞缺氧死亡處於昏迷狀態

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近日，新冠肺炎疫情在本港有緩和的趨勢。雖然新冠肺炎的治療方式正不斷改善，但病毒引起的神經系統併發症狀仍令人憂慮，例如包括喪失嗅覺、意識模糊和頭痛等等。

醫護人員十分關注新冠肺炎治療對於大腦及相關認知功能障礙的影響，例如是記憶力及專注力，促使美國麻省總醫院的醫生及研究人員進一步研究鎮靜劑對新冠肺炎患者神經系統的影響。

新冠肺炎患者需要長時間使用呼吸機

當新冠病毒微粒被吸入並擴散至肺部，人們便會染病。由於病毒有機會對病人的肺部造成其他損害，有些人可能無法自行呼吸，需要依賴機器透過喉管將氧氣帶入體內。呼吸機已成為新冠肺炎治療的常見部分，而使用呼吸機同時，需使用鎮靜劑以防病人受傷。

在疫情爆發初期，醫護人員未有足夠經驗應對病毒，仍在不斷學習更有效處理病症的方法。在許多情況下會延長鎮靜劑的有效期，甚至長達數周，比起平常使到鎮靜劑的治療（如手術）更長。

不久後，有報導指新冠肺炎患者正面臨新的問題。

麻醉學專家Dr. Emery Brow表示：

有報告指出有病人的呼吸系統已得到改善，但仍處於昏迷狀態。由於使用呼吸機會增加身體缺氧機率，令血液凝固並改變身體代謝藥物的方式，因此有機會導致病人處於昏迷狀態。

找尋新冠病毒與缺氧性損傷的關連

神經學家未能理解新冠肺炎如何直接影響大腦。Dr. Shibani Mukerji（美國麻省總醫院神經及傳染病科副主任、新英格蘭醫學雜誌新冠肺炎死者驗屍醫學研究文章聯合作者）表示，並沒有在使用過呼吸器的患者腦組織內，發現可引致新冠肺炎的病毒。這代表除了病毒直接感染大腦外，仍有其他在感染期間能夠引起神經系統症狀的因素。

Dr. Mukerji指：「我們現時手上大多數的神經系統病例中，並沒有發現直接感染中樞神經系統的證據。但可確定新冠肺炎患者的腦細胞因缺氧死亡，因此會出現缺氧性損傷。由於長期使用呼吸機提高了缺氧性損傷的風險，因此隱藏了引致缺氧性損傷的真正原因，現時很難斷定新冠肺炎是否其中一個誘因。不論患病的源頭，缺氧性損傷較容易出現在需要長期使用呼吸機的患者身上。」

醫學界對於新冠肺炎患者出現缺氧性損傷、神經系統症狀和認知功能障礙的原因仍存有不少爭論，而血塊被認為是造成腦部損傷和相關症狀的關鍵因素。

Dr. Mukerj補充：「磁力共振成像中能發現腦內微出血，但這並不能證明微血塊會否導致低氧變化。感染有機會導致其他器官的血凝塊增加，但在大腦中會否出現微凝塊仍然有待爭議。」

集中研究每個線索

研究發現新冠肺炎患者會有昏迷及明顯的認知功能障礙等無法預測的症狀。

Dr. Brown 表示：「我們在接下來的數年會密切留意是否有殘留影響存在於患者身上，並觀察患者有否出現更廣泛的症狀。」

新冠肺炎、神經系統症狀與潛在的腦功能障礙之間有著複雜的連繫。儘管這個議題仍未得出結論，但這些關聯為研究工作提供了一些新的思考角度。