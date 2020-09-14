【全民檢測】全民檢測計劃今日最後一天　陳肇始：社區隱性傳播仍在籲市民把握機會檢測

▲ 陳肇始形容是次計劃順利舉行，又向中央政府支援及醫療界參與致謝（照片擷自食衞局「局長網誌」）

港府今月初推出全民檢測計劃，至今日為計劃最後一天。食衞局局長陳肇始發表網誌，提到過去13天合共已有約171.9萬人登記檢測，至昨晚8時亦已完成166.7萬個樣本化驗，形容是次計劃順利舉行，向中央政府支援及醫療界參與致謝；又指社區隱性傳播仍存在，強烈呼籲市民把握機會，今日到檢測中心做檢測。

食衞局局長陳肇始今日(14日)發表「局長網誌」，提到今日是全民檢測最後一天，自計劃於9月1日開展以來，至昨日共13天累計為約171.9萬人檢測中心登記檢測；截至昨日晚上8時，計劃已累計完成約166.7萬個樣本新冠病毒核酸檢測，而呈現初步陽性樣本將交予衞生署公共衞生化驗服務處覆檢，並由衞生防護中心公布確診及跟進。

陳肇始重申，近日確診個案中仍然有不少源頭不明，顯示社區中隱性傳播仍然存在，強調要切斷病毒傳播鏈，必定要通過病毒檢測，找出隱性患者，而全民檢測尚餘今天強烈呼籲市民把握機會，今日與家人到中心做檢測，為自己和家人求安心，及為抗疫出一分力。

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責任編輯：陳正怡