不滿水樽遭推跌以手扼男童頸　居紀律部隊宿舍退休漢罰5千元

▲ （經濟日報資料圖片）

居於紀律部隊宿舍的五旬漢於平台運動期間，疑因水樽被推跌，涉以手扼著7歲男童頸部，並將他反身壓在花槽，今（14日）於西九龍裁判法院承認普通襲擊罪。裁判官指被告所用武力為不恰當及不必要，但接納被告衝動下犯案，罰款5,000元。

被告葉滿堂（57歲；退休人士）早前否認控罪，案件原定今早開審，惟被告突然承認1項普通襲擊罪。控罪指他於2019年‪11月21日‬，在‪葵涌荔枝嶺路‬荔景紀律部隊宿舍平台襲擊1名男童。

案情指，案發時女傭帶同事主到案發平台嬉戲，期間突然發現被告用手握著事主的頸，鎖著事主左手在背後，並將其頭壓在花槽。女傭解釋事主患有自閉症，要求被告放手，被告放開握頸的手，但仍捉著事主的手，女傭即時拍片，過程持續約1分鐘，被告放開事主後，女傭回家告知僱主等，事件終報警處理。

被告被警誡下稱，案發前兩天在平台做運動時，水樽均被推跌，案發當日看見事主用玩具槍推跌其水樽，故制止他，並不知會犯襲擊罪，事後感後悔。事主送院後被發現其左腳有瘀傷，同日出院。

辯方求情指，被告退休前曾任資訊科技員，並無案底，妻子是公務員，事後已搬離涉案宿舍。被告兩名任職警員及警長的鄰居撰寫求情信指，被告向來受小孩歡迎，經常與他們嬉戲及贈送禮物，被告因一時衝動才犯案。

辯方續指，被告經常到平台做運動，並會接觸其他小孩，案發當日小孩「有啲頑皮」，推跌被告水樽，當時女傭稱事主有自閉症前，被告已鬆手，事主腳上傷痕並非由被告造成。辯方又解釋，被告本否認控罪，因他以為以此手段制止事主為合法，希望以罰款處理。

裁判官指，被告為57歲的成年男子，對1名7歲男童使用案中所指的武力，屬不恰當及不必要，亦有一定程度危險，但考慮到被告無案底等，亦接納他一時衝動，判罰款5,000元。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂