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【誤食陷阱】1歲男嬰撞頭嘔吐入院　照X光驚見5粒「球形異物」險送命

兒童健康 14:23 2020/09/14

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台灣1歲男嬰撞頭後不停嘔吐，照X光發現其誤吞5顆磁力球。

幼兒在家中玩耍時，記得要時刻留意孩子們的一舉一動。台灣日前有一名1歲男童因撞到頭部感噁心嘔吐入院診治，照過電腦斷層掃描，沒有發現異常，惟男童仍持續嘔吐，醫生擔心是腸胃道疾病，於是安排照腹部X光，驚見腹部有5顆相連「球形異物」。

台灣急症室兒科醫生謝宗學在facebook專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」分享病例，指一名1歲男嬰到急症室前一天撞到頭部後，開始感到噁心嘔吐，到急症室後醫生安排照電腦斷層掃描，沒有發現異常。惟男嬰依然嘔吐，便安排照腹部X光，卻發現男童肚中有5顆相連在一起的「白亮球形異物」在腸道中。

誤食磁力珠可危及生命

醫生向家長詢問病史，家長指沒有看見男嬰誤食異物，而家中的確有磁力球的玩具。經過仔細評估，決定做手術將磁力球取出，謝宗學醫生解釋，

磁力球具有強力磁性，散落在腸道不同部位時，容易連腸壁吸附在一起，導致腸壁缺血、壞死，甚至穿孔，最後演變成腹膜炎危及生命。

幸運的是，從手術中發現雖然腸壁內有多處缺損，但腸道沒有穿孔，經手術修補後，男嬰住院治療一個多星期後便平安出院。

醫生：應禁止磁力球販賣

謝宗學醫生認為，不少國家為了兒童健康安全，已全面禁止磁力球販售，他建議政府應立法禁止售賣磁力球，

只要磁力球進入家庭，誤食意外就可能發生。

他提醒家長們，兒童發生誤食意外，很大機會需要全身麻醉、接受開腹手術移除磁力球，萬一造成腸胃道穿孔甚至有生命危險。

避免接觸磁力球是根本方法

他又建議，若家長想訓練孩子的協調或購買發揮創意的玩具，磁力球非唯一選擇，無必要讓孩子冒險玩，即使有家長在旁監督，但孩子誤食的過程只需短短幾秒鐘，家長難以阻止，

不要讓孩子有機會接觸到磁力球，才是規避風險的根本方法！

10大鯁喉高危食物

大埔那打素醫院急症室副顧問醫生梁遠雄曾接受TOPick訪問時指，曾有兒童進食花生粒、西米露，甚至誤服玩具中的鐵釘、擦膠等，異物可進入支氣管以至肺部。如不取出，雖然沒有即時生命危險，但有機會出現吸入性肺炎、胸腔發炎等，故醫生往往需為兒童進行全身麻醉，將異物取出。

鄭恩華提醒，家長日常應檢查小朋友的玩具是否附有細小或易鬆脫的組件。

常見高危物件或食物：

  • 提子
  • 魚蛋
  • 硬糖
  • 果仁
  • 蒟蒻
  • 香口膠
  • 有雜果的啫喱
  • 花生粒
  • 西米露
  • 玩具中的鐵釘
  • 擦膠

文章及照片獲「Dr. E 小兒急診室日誌」授權轉載

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責任編輯：梁節儀

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