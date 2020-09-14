【奏響人生】90後失明男生靠摸音記位學琴考獲8級　艱苦奮鬥用音符改寫命運成鋼琴伴奏

▲ 盲人學琴可看點字譜，但每個音的點字結構複雜，相當難記，Timth於是靠摸音、左右手記位來學琴。

一次醫療失誤，令早產的廖子康（Timth）視力受損，小時候能看到光影，現時為全失明。即使失去視力，Timth的音樂天份仍有發揮的空間，他積極學琴、練琴，彈奏出一首首美麗的樂章。

家人有學彈琴，也會在家播張國榮、陳慧嫻的歌，在音樂氛圍下成長，令Timth也想試試。「在家無事做，就試吓彈琴。我喜歡聽流行曲，故摸吓彈吓。」

其後家人為Timth找了鋼琴教師，讓他嘗試接觸音樂，但缺乏視力使難度大增，健視的老師亦無從入手，向Timth的家人建議別繼續學。

我跟過幾個老師，一開始他們會捉住我隻手按鍵，但小時候我不太聽話，又沒認真地學，個個都覺得搞我唔掂，教不了，加上我又看不到。

碰上良師助發展才能 靠摸音記位學琴

直至十三、十四歲經姑姑介紹，接觸另一位啟蒙老師，他的音樂之路才正式開始。老師對他的要求甚高，要他練好基礎、執音色，也好用心教。「每一首歌，放得雙手上琴，就要每個Key都彈到。他說若將來做伴奏，別人的要求不能做不到；他知道我喜歡流行音樂，每堂最尾都會叫我試彈。」

▲ Timth把音樂視為情緒寄託，是個幫助紓發的渠道。（曾耀輝攝）

盲人學琴可看點字譜，但每個音的點字結構複雜，相當難記，Timth於是靠摸音、左右手記位來學琴。「你們看一頁五綫譜，可能我的點字版有5頁。一首歌有這麼多音，怎樣去記呢？」

他每星期都會抽幾日練琴，久而久之打好根基，彈喜歡的流行曲時更得心應手，能聽得出其編曲，在鋼琴上「照辦煮碗」彈出來。

考8級琴花逾年半準備

20歲考獲8級鋼琴，每次考琴前Timth都要花一年多時間練習，把拍子、樂理訓練好，樂曲就慢慢拆開練。有人覺得級數代表成就，但於Timth來說卻沒太大意義。

就算考到8級，我都無法教人，因為我看不了譜。所有學習都靠聽，樂理知識亦是自己在腦中消化，我未必好懂得表達出來，這已經輸了。

Timth指自己本身較悲觀，對失明人士的工作發展不抱正面態度。「音樂對我來說，可能是一種支持或動力。我沒想過究竟它能否成為工作，或我要達到多少成就。」

▲ 曾經每日都在酒吧伴奏，Tim會為客人執歌練歌，滿足他們的需要。（被訪者提供）

在婚禮酒吧做琴手 認真做好崗位

其後經人介紹，Timth接到婚禮演奏、酒吧鋼琴手的工作，起初相當緊張，缺乏經驗亦令他無信心，為了生計只好硬着頭皮。

他認真看待每次工作機會，會盡力做準備，如在酒吧駐場彈琴時，客人上台想點歌唱，以往的樂手或直接請他們在列表中選一首，有就有、無就無。Timth則會盡量滿足客人的喜好，不懂得彈就在小休時聽歌練習，或在客人下次再來前練好，為客人「執歌」。

你永遠不會知道客人喜歡甚麼，當儲Library啫。我會為客人練歌，他們就覺得我好，有時會給我好多鼓勵、會問候我，也會問需不需要帶我去上班。 我認路好差，若有人肯由一個地方帶我去另一個地方，對我來說是一份心意。

而在婚禮做鋼琴手，能用音樂感染新人、親友，亦使Timth感滿足和幸福。「如果他們要求我唱，有時間練我都會做，試過一人Solo彈琴加唱歌，好深刻。因為我的琴聲而增添婚禮氣氛，讓人情緒有改變，我都開心。」

▲ 除了婚禮、酒吧，Tim亦做過編曲、作曲、混音 等工作。（被訪者提供）

視障添工作困難減機會 「無需為幫我特別增加表演環節」

工作難免會不順意，Timth指批評、不滿一定有，但不會太上心。「他們不會直接批評，但若有客人在酒吧唱唱吓放低咪走開，但你又看不到、繼續彈，咪瘀囉。」

視障亦會增添工作難度，好影響其自信心。

接Job好視乎人緣，還有別人對你的信心。老實講盲人站出來、與人溝通時，都好難令別人有信心。做音樂要執生、執歌寫譜，或許別人都不夠膽找你。變相即使你怎樣做，都難以做得大。

如新人進場時彈婚禮進行曲，Timth需要多一個人在旁提示他何時停、何時彈。健視人士不單能看譜、執生，有時更能充當搬運器材等角色，當Timth連認路都有困難時，這些缺陷着實影響工作機會。

失明成工作障礙，但另一方面也有機構欲幫忙視障人士，為他們提供工作機會。Timth曾經介意過，覺得為幫而幫，特別加插表演機會並無必要，反而或忽略了視障人士本身的才能，但現時想法有些改變。

對於是否可憐我、要把我當正常人般看待，現時沒有太多想法，因實際上我們的確需要協調。現在覺得一來為生活，二來覺得第一次你為幫我，叫我去彈是沒問題的，因為若不認識我，怎樣會有下次呢？ 當我愈做愈久時，請不要用這個態度看待我，如果真的覺得我能力好，自然不會這樣想。

他指毋須放大盲人身份，若的確有工作需要可以邀請，但過分著眼於視障人士群體，覺得要做善事、搞活動幫助盲人則無必要。「有機構幫盲人接Job，去餐廳彈奏，最後有客給利是，機構要收番。」

▲ 約6年前，Timth創立了YouTube頻道，今年開始積極運作，彈彈Cover、分享生活。（被訪者提供）

面對現實不願想像未來 「盲鬼一定要讀書好」

彈琴十多年，由興趣變成工作，無奈受疫情、社會因素影響，駐場彈奏的酒吧年頭裁員，婚禮、宴會又復辦無期，工作機會大減。問到Tim現時會否稱自己為「全職音樂人」，或未來會否繼續發展音樂？他猶疑一會說：「都無其他嘢識啦。」

最想做到編曲卻受視障所限，演奏工作亦不太順利，令Timth不願想像未來，也反思：

如果你盲，你追求過平淡的生活、又讀到書，你不是搞音樂要接Job，雖然不一定會好直接找到工，但也不會像我們般，因進取地想試不同的事而咁愁，『盲鬼』一定要讀書好。

那會否懊悔自己並非成績好的一群？他指花了這麼多時間搞音樂一定會，也覺得即使在這音樂上有能力、有想法，發不了圍亦曾感挫敗。

疫下工作停擺，Timth現時跟友人經營YouTube頻道，分享流行曲的鋼琴演奏和盲人生活困難和點滴，拍攝、剪接都一手包辦。

因無法看到畫面質素，Tim指影片的收音、聲音質素一定要好，是他的原則。「我們會分享盲人的困難，也標榜並非宣揚正面信息，只是一些現實發生的事。雖然有點負面，但我覺得正面、負面的思想都要有，當然負面的不能太多、要自控，這也是種對自己的安慰。希望我們的說話、影片都能讓他人感受到有同行者和愛。」

記者：吳霆俊