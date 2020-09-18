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【小學試題】小一英文搶分練習題答案　掌握指示代名詞（Demonstrative Pronoun）應用避免混肴

教育 00:00 2020/09/18

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熱門 小鬼離世 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

小一英文搶分練習題答案。

由於新冠肺炎疫情緩和，教育局宣佈全港中小學及幼稚園在9月23日起，分兩階段恢復面授課程。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題鞏固學習基礎，吸收新知，盡快趕上學習進度。

以下為小一英文練習參考答案：

Part A

1. That

2. Those

3. This

4. These

5. These

6. This 

7. These

8. That 

9. Those

10. That 

Part B 

1. This is 

2. Those are

3. This is 

4. These are 

5. That is 

6. That is 

7. That is 

8. This is 

9. These are

10. Those are 

答案由「Join-in」提供。

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