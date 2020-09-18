【小學試題】小一英文搶分練習題答案 掌握指示代名詞（Demonstrative Pronoun）應用避免混肴
教育 00:00 2020/09/18
由於新冠肺炎疫情緩和，教育局宣佈全港中小學及幼稚園在9月23日起，分兩階段恢復面授課程。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題鞏固學習基礎，吸收新知，盡快趕上學習進度。
以下為小一英文練習參考答案：
Part A
1. That
2. Those
3. This
4. These
5. These
6. This
7. These
8. That
9. Those
10. That
Part B
1. This is
2. Those are
3. This is
4. These are
5. That is
6. That is
7. That is
8. This is
9. These are
10. Those are
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