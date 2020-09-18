【小學試題】小一英文搶分練習題答案　掌握指示代名詞（Demonstrative Pronoun）應用避免混肴

▲ 小一英文搶分練習題答案。

由於新冠肺炎疫情緩和，教育局宣佈全港中小學及幼稚園在9月23日起，分兩階段恢復面授課程。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題鞏固學習基礎，吸收新知，盡快趕上學習進度。

以下為小一英文練習參考答案：

Part A

1. That

2. Those

3. This

4. These

5. These

6. This

7. These

8. That

9. Those

10. That

Part B

1. This is

2. Those are

3. This is

4. These are

5. That is

6. That is

7. That is

8. This is

9. These are

10. Those are

答案由「Join-in」提供。

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