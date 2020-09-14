涉聘用物流公司主席兒子冀獲優待　摩通前高層否認提供利益兩罪受審

▲ 摩根大通證券前董事總經理梁嘉彰否認兩項向代理人提供利益罪，今於區域法院開審 。（曾耀輝攝）

摩根大通證券前董事總經理梁嘉彰涉聘用一間物流公司主席的兒子，以換取對方首次公開招股(IPO)聘用投資銀行或機構時對摩根予以優待，梁否認2項向代理人提供利益罪，案件今（14日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，涉案物流公司主席兒子於案發時未獲摩根大通第二輪面試機會，而被告則向下屬發電郵，要求給予為期2年的僱員合約。控辯雙方承認事實指，涉案物業公司主席兒子最終獲聘為分析員，合約年薪連津貼約81萬。

被告梁嘉彰(51歲)，案發時為摩根大通證券常務董事，今否認2項向代理人提供利益罪。

控罪指，被告分別於2010年1月19日及6月28日至2011年10月28日，向嘉理物流聯網有限公司主席洪敬南提供利益，即聘請洪任毅於摩根大通證券(亞太)有限公司任職，作為嘉理物流的首次公開招股(IPO)聘用或聘請投資銀行或機構時，對摩根大通證券予以優待的報酬。

控方早前向法庭呈上書面開案陳詞，今於庭上只讀出部份控方指控，控方指被告於2009年起成為摩根大通證券香港區負責人，而摩根大通證券自2005年起推行「客戶推薦計劃」，讓客戶或潛在客戶推薦人到摩根大通證券內實習或工作，有關人士獲推薦及面試後，須得到摩根大通證券法律部批核。

控方續指，2010年1月10日，被告曾發電郵給同事，指雖然洪敬南的兒子洪任毅大學成績僅為GPA 3.2，未達摩根大通證券所要求的GPA 3.4，而且未獲第二輪面試機會，但被告要求給予為期2年的僱員合約，並在電郵提及可能會有其他投資銀行給予機會。

控辯雙方承認事實指，摩根大通證券於2010年1月27日向洪任毅發出合約僱用他為分析員，洪任毅於同年6月28日入職，年薪及津貼分別為54萬及18萬，並於2011年7月1獲加薪至64萬，洪任毅於同年10月28日辭職；洪敬南則於2010年任職嘉理國際控股有限公司的副主席，而嘉里物流（0636）於2013年12月19日首次公開招股時，並沒有聘用摩根大通證券為投資銀行。聆訊明(15日)續。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌