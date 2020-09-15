【體質大不同】陰虛體質易受外邪侵襲致感冒　浸大中醫推介食物+茶療調養身體

▲ 中醫拆解如何通過運動、飲食調養身體。（iStock圖片）

香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍指出，氣虛體質的人平時生活起居要有規律，盡量早起早睡，保證睡眠，時間充足，如果可以的話，夏季最好可以午睡半小時左右。

另外，在天氣變化時要注意及時添衣保暖，因為中醫認為，氣虛體質的人容易受到外邪而致感冒、肩頸關節痛等疾病。、

宜多食補脾益氣食物

氣虛就要補氣，中醫認為補氣主要靠補脾，因為脾的功能好消化吸收的功能就好，將食物轉化為氣血的效果就好。所以氣虛體質的人適合多吃補脾益氣的食物。

大豆、白扁豆、雞肉、泥鰍、大棗、龍眼、草莓、無花果、蜂蜜、番薯等

同時，要避免多吃耗氣、傷氣的食物，如檳榔、空心菜、生蘿蔔等。

另外，大家很熟悉的一味補氣中藥就是黃芪（或叫北芪），不僅可以用少量來泡水喝，還可以用來煲湯或者煲粥，從美食中獲得補氣的功效。

多做運動加強氣血運行

很多氣虛體質的人本身就是因為坐辦公室太久而運動太少造成，氣虛體質形成後更加覺得疲倦、沒有氣力去做運動，因而形成「越累越不想動，越不動越累」的惡性循環，導致氣虛狀態越發嚴重。

其實，氣虛體質的人應當多做運動，運動不僅能使身體興奮，氣血運行更加流暢，還可以振奮精神，讓人有精神去做更多活動。

當然，運動也要注意強度，氣虛體質的人適合做一些較為和緩的運動，如散步、慢跑、太極拳等。因為中醫認為「氣隨汗出」，出汗過多也會傷氣，所以要避免出汗過多或者過大負荷的運動，運動要循序漸進，切莫運動過量。

中醫推介茶療

氣虛體質的人平時可以飲用補氣的藥茶，以下介紹參棗茶，石柱參益氣健脾補肺，紅棗養血，經常飲用有益氣養血之效。

材料：

石柱參片 6克

紅棗 2枚（去核剪碎）

製法：

先用涼開水漂洗浮塵，之後用滾水沖泡，保溫壺焗10至15 分鐘即可飲用。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

作者：香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：羅嘉欣