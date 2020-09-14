全港學校下周三分階段復課　楊潤雄：正商討安排中四至六跨境生返港復課

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未完全遏止，惟中小學及幼稚園將於下周三(23日)起分階段恢復面授課程，教育局局長楊潤雄表示屆時學校只可上半日課，而全部學生將於9月29日復課，仍舊是半日課模式，需視乎疫情發展，決定會否回復全日上課；又指正初步與內地部門商討，安排中四至中六跨境學生回港復課。

教育局早前公布，首階段由9月23日（星期三）起，中一、中五至中六、小一、小五至小六及幼稚園高班可恢復面授課堂；而第2階段為9月29日起中二至四、小二至四及幼稚園幼兒和低班恢復面授課堂。教育局局長楊潤雄今日(14日)接受民建聯主席李慧琼訪問時表示，即使全面復課亦只可上半日課，屆時會視乎疫情發展，決定會否回復全日上課。

他稱，有信心會開學順利，局方已向校方發指引，具體校內安排要視乎實際情況；若學校出現確診個案，極有可能要停課及清潔，改為網上授課，校方、學生及家長均要有心理準備，學習模式或會轉來轉去；又透露正初步與內地部門商討，安排中四至中六跨境學生回港復課。

不過楊潤雄補充，目前本港疫情仍然反覆，形容是有難度，內地當局要評估每日跨境學童往返的風險，長遠要有健康碼，才能安排逾2萬名跨境學生上課，現時未有確實日期及安排；又指中三至中五跨境學生曾於6月復課，當局安排他們點對點乘搭校巴由關口到學校，期間不會接觸其他人，但目前能否做到更多仍抱有懷疑，當中涉及關口設置及校巴的安排。

至於會否強制要求學生及教職員做檢測，楊潤雄強調政府為特定行業進行檢測，均是自願模式，仍要討論教育界需否強制檢測，惟若為教師及教職員進行檢測，涉及數萬人且分散18區，需作許多功夫，亦難以要求學生不做檢測就不可上學；強調會視乎普及社區檢測計劃等效果，鼓勵教育界參與普及社區檢測。

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責任編輯：陳正怡