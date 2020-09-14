【新冠肺炎】認知障礙症長者染疫死亡率增2.6倍　專家倡長者及院舍員工定期做檢測

▲ 多個專家認為當認知障礙症長者患上新冠肺炎後，不但病情會較嚴重，且易出現精神錯亂和中風。（曾耀輝攝）（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情反覆，其中第三波疫情中，確診人士多以長者為主，而長者患有認知障礙症較普遍，有學者推算，當認知障礙症長者患上新冠肺炎後，不但病情會較嚴重，且易出現精神錯亂和中風，面臨隔離措施、難以遵守感染控制措施，跟一般人相比，其死亡率更高出2.6倍；建議為了長者的健康，除多留在家中外，也要特別注意他們是否感到沮喪和孤單，盡量多加陪伴。

根據政府的資料顯示，2018年十大致命原因中，認知障礙症名列第7，而且本港長者患有認知障礙症亦較為普遍，70歲以上的長者，每10人就有1名患者，到了85歲以上，比例更飆升至每3人就有1名患者；預計患者的數目會不斷增長，至2039年會有30萬名患者，數目是2009年的3倍。

香港大學名譽臨床教授、老人科專科醫生陳漢威表示，認知障礙正患者會出現不同病徵，在認知方面，患者的記憶、定向、語言、視覺空間、注意力等均人下降，在心理上易現抑鬱及焦慮等情緒病，而行為上亦會易激動及失控，可能會有攻擊性及尖叫等行為。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

香港中文大學精神科學系名譽臨床助理雷永昌表示，由於新冠肺炎疫情肆虐，日間長者中心暫停服務，而院舍亦謝絕外界探訪，加上社交隔離的措施，長者失去正常的社交活動，或會產生孤獨感，大大增加了抑鬱症或焦慮症的風險；他引述，西班牙一項研究發現，孤獨感會增加患認知障礙症的機會高達26%，情況不容忽視。

他建議，長者的照顧者須特別注意他們的情緒是否有大轉變，例如突然變得悲觀、出現寢食難安情況、及做事無心機等，應盡量多加陪伴或盡早尋求專業人士協助；必要時可以遠程醫療，或通過電話和網上平台與醫生聯絡，以免病情惡化。

內科專科醫生陳鎮中表示，阿茲海默和血管性認知障礙症是認知障礙症的主要成因，要診斷早期認知障礙者，醫生可從行為及精神能力評估、磁力共振掃描及身體檢查的。早前本港多使用影像素描方式檢查是否患上認知障礙症，現時已採用三維立體的腦部磁力共振容積定量分析，去計算患者的阿茲海默症病患風險概率及患上腦血小管病的風險。

被問到第三波疫情有安老院舍爆發群組，而中秋、國慶假日將至，不少家庭會聚餐，會否擔心出現第四波疫情，陳漢明提醒老人家除了請洗手、保持社交距離之外，聚餐時也要小心交換食物共食的風險。他指，第三波疫情之前，香港的院舍都控制的很好，若有第四波疫情，院舍仍然需要做好感染控制，包括讓職員定期做病毒檢測，以減低傳播風險。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴