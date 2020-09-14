【我家無難事】馬德鐘首次父子檔拍劇　馬神澄清未有反對馬在驤入行

▲ 馬德鐘澄清未有反對兒子入行。（東星圖片）

馬德鐘、蔡思貝、鮑起靜、唐詩詠、王君馨等今日（9月14日）為TVB新劇《我家無難事》試造型，《我家無難事》由監製王心慰和編審林麗媚打造，更邀請到馬德鐘和21歲兒子馬在驤「父子檔」合作。

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馬在驤即將在《我家無難事》中飾演爸爸馬德鐘的年輕版。

馬德鐘接受TOPick訪問時表示：「她（王心慰）起碼想到這個idea，問我囝囝可不可以，我和囝囝研究後，暫時未知什麼時候能回澳洲開學，討論過後他也覺得不錯，可以體驗爸爸的工作環境。其實他自己也喜歡電影，可以借這個機會有新嘗試。」

▲ 馬德鐘馬在驤「父子檔」上陣。

對於早前反對兒子入行的傳聞，馬德鐘澄清：「我沒有反對，從來都是讓他自己發展，Amy姐和我說時，我第一時間問他的意願。」

馬在驤補充：「因為之前我在上堂，不知時間能不能配合，所以最後能夾到，便嘗試一下。」

▲ 鮑起靜、馬德鐘、蔡思貝等演出新劇《我家無難事》。（東星圖片）

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作為大前輩，馬德鐘完全不擔心兒子表現：「我們整個製作團隊很好，服裝已經能給他感覺。對白方面，我覺得他可以多看那個年代的電影，當場境設定好已經會有感覺，就像我們拍古裝、民初劇。」

馬德鐘更會和兒子看劇本：「我想也會一起看劇本，我也擔心一些我們日常用的字他不知道。中文他當然會，但寫下來看，或其他生活化的他未必知道怎樣說。」

▲ 馬德鐘父子為新劇宣傳。（梁樂欣 攝）

對於第一次拍劇，馬在驤直言有點緊張：「之前拍的都是玩票性質。今次因為和專業的團隊合作，又第一次拍劇。」

今次馬德鐘將在劇中和鮑起靜飾演母子，馬德鐘揚言非常期待：「好開心有機會和鮑姐合作，可以學到很多。而我自己的角色也相當過癮，很少演這類型有型又浮誇的角色，兼且自以為醒目，鱷魚頭老襯底人，其實比較蠢，當中會笑料百出。」

記者：梁樂欣、游艾維

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