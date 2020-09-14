【新冠肺炎】新增3宗源頭不明個案　3人曾到屯門都城茶餐廳

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本港第三波新冠肺炎疫情緩和，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（14日）下午公布最新疫情。本港今日新增14宗確診個案，其中12宗屬本地感染，2宗外地輸入。今日另有少於10宗初步確診。

張竹君指，本地個案中有3宗為不明源頭，其中2人是由全民檢測發現：

第4967宗：51歲女士，居何文田窩打老道山，於香港仔工作，平日沒有特別活動

第4969宗：退休人士，曾與第4968宗於9月12日在屯門官立中學做檢測，居屯門友愛邨，二人每星期兩至三日會到鄉事會路都城茶餐廳吃早餐

第4972宗：49歲男士，居屯門兆禧苑樂禧閣，未有工作，平日亦會到鄉事會路都城茶餐廳吃早餐，早前到天水圍天晴邨社區中心做檢測

另有4宗是有源頭個案是由全民檢測發現，分別是編號：4962、4968、4970、4971

第4962宗是第4946、4958宗家人，於9月11日做全民檢測

第4968宗是第4969宗的家人，二人一同做全民檢測

第4970、4971宗是早前一名確診者的同事，於屯門官立中學做全民檢測

張竹君指，當局已安排都城茶餐廳的人士做檢測，餐廳正在做大清洗，要全部職員完成檢測後才可重開。

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記者：郭詩詩