智障人士照顧者壓力「爆煲」　民建聯促政府加強支援

▲ 民建聯提出多項關顧本港智障人士和照顧者身心需要的建議。（林曉君攝）

月初葵涌邨一名中度智障青年疑遭其母勒斃，引起大眾關注照顧者壓力問題。民建聯聽取多位智障人士照顧者面對的困境，並提出多項關顧本港智障人士和照顧者身心需要的建議，包括在疫情期間對智障人士提供緊急支援服務；增加津貼額至不少於3000元，設立照顧者津貼制度等。

立法會議員梁志祥和葛珮帆今日（14日）聯同多位智障人士照顧者舉行記者會。照顧者趙太的兒子今年21歲，屬輕度智障，趙太表示，疫情期間，支援中心停止服務，兒子因缺乏社交出現情緒問題，自己則因為長期照顧兒子，加上家庭問題影響，近期壓力大到要看精神科。

另一位照顧者馮女士稱，照顧者面對不少經濟問題，例如到醫院覆診時，不少智障或殘疾人士因身體原因，不方便乘搭公共交通工具，復康巴士服務需求大和預約需時，遇到緊急情況只能選擇搭的士，如此一來，無疑會加重經濟負擔。她又稱，有時打電話向社會福利署求助，通常會轉到留言，隔日才獲回覆，希望社署可設立24小時支援熱線。她又希望，醫院可為智障人士開通覆診特快通道，因為等待時間長，患者就會「扭計」，引來他人側目，令照顧者感到難堪。又擔心在醫院逗留太久，會出現交叉感染。

民建聯希望政府可協助成年智障人士離校後的過渡安排，並在疫情期間提供緊急支援服務，例如為智障人士提供緊急日間暫託服務。

除此之外，當局有必要全面檢討照顧者支援，短期應優化關愛基金下各項照顧者津貼計劃，包括將津貼額由每月2400元，增加至每月不少於3000元，同時調低申請門檻。

長遠而言，民建聯建議仿效瑞典和英國，設立「照顧者津貼制度」；設立定額及實報實銷交通及私家診所急診津貼；同時要加強社區支援服務，例如設立照顧者支援服務中心、擴展社區暫託服務、縮短輪候院舍服務時間。

對於立法會福利事務委員會主席、民主黨鄺俊宇今日表示，正爭取於下周三（23日）召開委員會特別會議，促港府交代殘疾服務支援。梁志祥表示，特別會議若開得成，屆時會質詢政府為何在這個制度做得這麼失敗。

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記者：林曉君