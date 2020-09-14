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歷史博物館工業展覽展期延長至10月5日【附博物館入場及開放時間】

社會 15:39 2020/09/14

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

香港歷史博物館的工業展覽展期延長至10月5日。（展覽介紹短片截圖）

康文署表示，現正於香港歷史博物館舉行的「工」不可沒 – 香港工業傳奇展覽，將延長展期至10月5日。

署方表示，展覽展出約1,200組經典的香港工業製品，除了可透過展品讓觀眾了解香港工業的多元面貌和有趣故事，同時展示多幀珍貴的歷史照片，令香港工業繁盛的景象活現眼前。展覽製作了不同的多媒體節目和口述歷史訪問，讓觀眾從多角度認識香港工業的歷史。

因應新冠肺炎最新情況，香港歷史博物館每日實施特別開放時間及入場安排，博物館會檢視情況，有需要時將調整有關預防措施。

  • 開放時間：每日上午10時至下午5時，逢星期二休館。
  • 入場採取分段式參觀以控制人流，每節2小時，開放時段為：上午10時至中午12時 / 下午12時半至下午2時半 / 下午3時至下午5時
  • 每日即場派籌，時間分別為 : 上午10時 / 中午12時 / 下午2時半
  • 所有互動式展品和公眾節目暫停
  • 博物館會加強設施的清潔及消毒，並提供消毒地氈和酒精搓手液，並於每節參觀時段之間進行清潔
  • 進入博物館館人士須接受體溫測量，若有發燒徵狀，請勿進入博物館
  • 進場前請佩戴自備口罩。
  • 12歲以下之小童須由成人陪同入場。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳曉瑩

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香港歷史博物館 展覽 新冠肺炎疫情 康文署

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