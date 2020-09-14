【指甲崩壞】爸爸憂兒子腳指長期崩裂剝落　疑鞋子太小或營養不良所致【附醫生解說】

▲ 有名台灣爸爸見兒子的腳甲岩岩巉巉，長期呈現崩裂剝落狀態，向網民求助。

有名台灣爸爸見兒子的腳甲岩岩巉巉，長期呈現崩裂剝落狀態，上網向網民求助，希望找解救方法。許多網民一起討論，意見眾說紛紜，有的表示可能小朋友營養不良缺乏蛋白質等，另有網民估計小朋友的鞋子不合呎寸及有撕腳甲的壞習慣所致。TOPick找來皮膚科專科醫生講解兒童指甲的問題。

該名台灣爸爸於昨日（13日）在facebook群組「爆系知識家」發帖求助並附有相片，表示兒子的指甲從小一直是呈現照片中的狀態，而從相片所見，男童的左右腳甲邊很薄，出現岩岩巉巉、崩裂剝落的狀況，尤其腳趾頭最嚴重。爸爸表示想知道除了看醫生，還有甚麼方法可以解決小兒指甲的問題，也順便跟網民一起分享解決方法。

估計鞋子不合腳

有很多網民一起集思廣益，當中有不少網民提及男童可能是鞋子不合腳，以及日常生活懷習慣所致。有網民觀察建議爸爸查兒子的鞋，是否鞋頭太小太窄，或是喜歡跑來跑去的，令鞋頭經常摩擦到較長大拇指和二拇指。另外，問及小朋友是否偷偷用手撕腳甲，以及經常穿拖鞋涼鞋，有感或是腳指長期外露而不注意衛生的問題。爸爸已否定此原因，表示兒子的鞋子合腳，還有一指寬，而平時都沒看過兒子有摳指甲的動作。

另一方面，不少網民提出可能是兒子營養不良所致，直言缺乏鈣、蛋白質、鐵等，有人更稱孩子偏食很嚴重，似是指甲剝離症，建議看醫生徵詢飲食建議。其中有位美甲師的網民指出養指甲必須補充：鈣、蛋白質、維生素B12（可以吃B群）、鐵、鋅及曬太陽。她提醒要有健康的指甲才以能保養。

指甲本身需要先排除病因，例如：癬、灰指甲等，才能進行指甲養護，平時對於指甲及甲溝的清潔，可使用牙刷或小刷子加皮膚清潔用品，對指縫、甲溝、甲尖等容易累積角質的地方進行衛生整理。

醫生︰指甲溝乾燥致脆弱

TOPick就此訪問了皮膚科專科醫生陳厚毅，他指出指甲生長不好一般是灰甲、搣指甲倒刺等所引致，而該名男童的指甲溝明顯乾燥分離，生長不健康及脆弱，如果問題嚴重可發炎紅腫。問及是否如同網民所說男童缺乏某些營養或鞋子不合腳引起，陳厚毅指出孩子出現指甲溝乾燥分離算常見，在發達的國家地區甚少出現孩子因營養不足致指甲出問題，小朋友亦甚少會穿鞋不穿襪及穿過細鞋等而引發指甲問題。

陳醫生指出成因大多是皮膚乾燥引致，好像孩子經常做運動常洗澡，有機會洗澡時使用過熱的熱水，而之後沒有做好保濕護膚程序，塗潤膚露沒有仔細地塗抹指甲邊緣。

如果孩子出現指甲皮膚問題，陳厚毅建議家長宜盡快帶孩子看醫生，盡快處理指甲溝問題，一般持續做好保濕護膚程序，按醫生指示服食一些抗生素藥物就可。預計男童的腳甲問題需花大約數月至半年，讓健康腳甲慢慢生長取代不健康的部分。

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記者︰顏紫燕