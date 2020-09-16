【抗疫前線】袁國勇「徒孫」成瑪麗醫院傳染病科新血前線抗疫　參與研究及研發疫苗

▲ 袁國勇「徒孫」成瑪麗醫院傳染病科新血前線抗疫。

公立醫院抗疫前線在疫情下忙得不可開交，不過也有不少醫護無懼受感染風險，也決心留在前線工作。瑪麗醫院內科駐院醫生譚永輝剛於傳染病科畢業，成為袁國勇團隊中的新血，也是瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生孔繁毅的徒弟，剛專科畢業後一個月已投身抗疫工作，即使只為病人採樣，對他而言都是難忘而寶貴的臨床經驗。

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剛畢業即要親身上陣助應對疫情 相信配備無懼到隔離病房採樣

本港現時只有30多名傳染病科醫生，在疫情之下傳染病科醫生的需求更大，譚永輝指自己有幸成為港大微生物學系講座教授袁國勇的團隊之一，對於瑪麗醫院的人手及配備也有信心，笑指瑪麗醫院傳染病科是醫學界的「少林寺」，十分榮幸能成為團隊中的一員。

譚永輝提到自己在中學時已對生物及化學有濃厚興趣，回憶沙士襲港時，他只是一名中一學生，當時眼見全城市民也需要戴上口罩，自己也曾感恐懼。但亦因沙士，令他得知有傳染病一科，對此科系深感興趣，認為傳染病科對社會有重要作用，從而踏上這一條從醫之路，當他考入港大醫學院後更深受袁國勇教授感染，立志加入傳染病科。

▲ 瑪麗醫院內科駐院醫生譚永輝指自己中學起已對生物及化學有濃厚興趣。（陳國峄攝）

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經過多年的訓練及實習後，終成為傳染科醫生，而他第一件工作就是要應對疫情。譚永輝指自疫情在港爆發至今，最令他擔心的是一位插喉的中老患者，患者的病情反覆令他擔心未必可以「捱得過」，幸好該名患者接受恢復血漿治療後也痊癒。而他畢業後第一項的前線工作，就是要到隔離病房採樣，也未曾擔心感染風險，

只要做好感染控制措施則可，作為醫生，應主動承擔前線責任，才可以令團隊的其他醫護更加安心。

譚永輝從疫情至今已經協助瑪麗醫院傳染病科進行多項研究項目，包括鑽石公主號港人患者的抗體分析、雞尾酒療法的臨床效果、首宗「二次感染」個案的血液樣本對比等，而最近也有在協助袁國勇進行噴鼻式疫苗作招募，全面投入於抗疫項目中。

▲ 孔繁毅（左）及陡弟譚永輝（右）。（陳國峄攝）

他師承瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅，孔教授也是袁國勇教授的得意門生。孔繁毅表示一個傳染病科醫生需要有勇氣，願意「身先士卒」到第一線去醫治病人，他認為新醫生只要繼續保持謙卑的心，定能成功應對日後的挑戰。

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記者：郭家穎