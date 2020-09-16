【抗疫前線】袁國勇「徒孫」成瑪麗醫院傳染病科新血前線抗疫 參與研究及研發疫苗
公立醫院抗疫前線在疫情下忙得不可開交，不過也有不少醫護無懼受感染風險，也決心留在前線工作。瑪麗醫院內科駐院醫生譚永輝剛於傳染病科畢業，成為袁國勇團隊中的新血，也是瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生孔繁毅的徒弟，剛專科畢業後一個月已投身抗疫工作，即使只為病人採樣，對他而言都是難忘而寶貴的臨床經驗。
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剛畢業即要親身上陣助應對疫情 相信配備無懼到隔離病房採樣
本港現時只有30多名傳染病科醫生，在疫情之下傳染病科醫生的需求更大，譚永輝指自己有幸成為港大微生物學系講座教授袁國勇的團隊之一，對於瑪麗醫院的人手及配備也有信心，笑指瑪麗醫院傳染病科是醫學界的「少林寺」，十分榮幸能成為團隊中的一員。
譚永輝提到自己在中學時已對生物及化學有濃厚興趣，回憶沙士襲港時，他只是一名中一學生，當時眼見全城市民也需要戴上口罩，自己也曾感恐懼。但亦因沙士，令他得知有傳染病一科，對此科系深感興趣，認為傳染病科對社會有重要作用，從而踏上這一條從醫之路，當他考入港大醫學院後更深受袁國勇教授感染，立志加入傳染病科。
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經過多年的訓練及實習後，終成為傳染科醫生，而他第一件工作就是要應對疫情。譚永輝指自疫情在港爆發至今，最令他擔心的是一位插喉的中老患者，患者的病情反覆令他擔心未必可以「捱得過」，幸好該名患者接受恢復血漿治療後也痊癒。而他畢業後第一項的前線工作，就是要到隔離病房採樣，也未曾擔心感染風險，
只要做好感染控制措施則可，作為醫生，應主動承擔前線責任，才可以令團隊的其他醫護更加安心。
譚永輝從疫情至今已經協助瑪麗醫院傳染病科進行多項研究項目，包括鑽石公主號港人患者的抗體分析、雞尾酒療法的臨床效果、首宗「二次感染」個案的血液樣本對比等，而最近也有在協助袁國勇進行噴鼻式疫苗作招募，全面投入於抗疫項目中。
他師承瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅，孔教授也是袁國勇教授的得意門生。孔繁毅表示一個傳染病科醫生需要有勇氣，願意「身先士卒」到第一線去醫治病人，他認為新醫生只要繼續保持謙卑的心，定能成功應對日後的挑戰。
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記者：郭家穎