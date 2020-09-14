【新冠肺炎】社署逐步恢復資助福利服務　一文看清各項服務詳細安排

▲ 社會福利署會分階段恢復由非政府機構營辦的資助福利服務。（經濟日報資料圖片）

社會福利署（社署）今日（14日）表示，因應疫情的最新發展，會分階段恢復由非政府機構營辦的資助福利服務，同時鼓勵營辦資助福利服務的非政府機構在情況許可下可透過視像或網上形式提供服務。

社署指，小組和小型活動（如講座）須在採取適當感染控制措施的情況下，以預約形式進行，並須符合「限聚令」規定；中心為本服務暫時不設偶到服務，中心須採取適當的人流控制措施；家居為本服務除現有維持的膳食、陪診、護理、藥物管理及個人照顧服務外，將因應殘疾人士及長者的康復需要，逐步恢復康復訓練和其他輔助服務。

社署恢復各項服務的詳情

1）康復服務

特殊幼兒中心由9月23日起恢復高年班半日的課堂訓練，而其他班別則由9月29九日開始恢復相關安排。其他學前康復服務由9月23日起逐步恢復全面服務，包括小組訓練。

9月23日起，為殘疾人士提供的家居照顧服務，即嚴重殘疾人士家居照顧服務及嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務，將逐步加強其密度和次數，以邁向恢復全面服務。

庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心將由9月23日起逐步恢復服務。

9月23日起，殘疾人士地區支援中心、家長／親屬資源中心、精神健康綜合社區中心、殘疾人士社交及康樂中心，以及日間社區康復中心的服務使用者可透過預約參加小組及活動，但中心暫時不設偶到服務。

2）安老服務

9月23日起，綜合家居照顧服務和改善家居及社區照顧服務將逐步加強其密度及次數，以邁向恢復全面服務。

長者日間護理中心／單位將由9月23日起逐步恢復服務至其約五成的服務名額。

9月23日起，長者地區中心和長者鄰舍中心的服務使用者可透過預約參加小組及活動，但中心暫時不設偶到服務。

▲ 社會福利署會分階段恢復由非政府機構營辦的資助福利服務。（經濟日報資料圖片）

3）家庭及兒童福利服務

綜合家庭服務中心及共享親職支援中心的小組及活動，以及遊戲角／遊戲室設施，將由9月15日起以預約形式恢復服務。綜合家庭服務中心的延長時間服務時段亦將於同日起恢復。

9月29日起，幼兒中心將逐步恢復正常服務。中心可按實際情況，包括中心服務運作模式及家長的服務需要等，由9月中旬開始彈性安排幼兒返回中心接受服務，協助幼兒適應環境。詳情可向個別幼兒中心查詢。

4）青少年及社區服務

9月23日起，中心為本服務（例如綜合青少年服務中心、兒童及青年中心、濫用精神藥物者輔導中心及社區中心）的服務使用者可透過預約參加小組及使用中心設施。

因應中一、中五及中六於9月23日恢復面授課堂，中學學校社工服務將於同日起恢復駐校服務。

因應學校分階段恢復面授課堂，課餘託管服務中心將於9月23日起開放予小一、小五及小六的服務使用者，並於9月29日起全面開放服務。

5）到安老院及殘疾人士院舍提供的服務

9月23日起，安老院舍外展專業服務隊及私營殘疾人士院舍專業外展服務隊將逐步恢復為私營安老院及殘疾人士院舍的住客提供康復訓練及支援服務。

社署說，​營辦服務的機構應通知服務使用者有關最新安排，及嚴格遵守由衞生署衞生防護中心發出的最新防疫措施指引，署方會繼續密切留意疫情發展，並與持份者合作，以確保資助福利服務順利逐步恢復。

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記者：陳曉瑩