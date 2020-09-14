【新冠肺炎】本港今日新增14宗確診個案　其中12宗屬本地感染

▲ 本港今日新增14宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未竭止，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（14日）下午公布最新疫情。本港今日再增14宗確診個案，當中2宗屬輸入個案，為第4961及4963宗確診個案；餘下12宗為本地感染，當中9宗與早前個案相關，3宗不明源頭。

2宗輸入個案中，第4961宗涉及一名由9月12日由菲律賓返港31歲外傭，乘搭PR300航班返港，9月12日發病；另一宗第4963宗確診13歲女進，由印度返港，9月12日發病。

本港再錄得一宗死亡個案，涉及聯合醫院一名77歲患翁，居牛頭角下邨，屬本港第101宗新冠肺炎死亡個案。詳情即看：77歲居牛頭角下邨患翁染疫後死亡 累計本港已有101宗死亡個案

今日是全民檢測計劃最後一天，不少市民都趕赴檢測中心接受採樣，即睇：

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳正怡