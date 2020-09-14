【死過翻生】成龍拍《急先鋒》翻船遇溺險浸死　一文盡睇大哥歷年死裡逃生經歷

▲ 成龍拍戲翻船消失45秒險浸死，細數多年來死裡逃生經歷。

著名武打演員成龍曾豪言拍動作戲從來不用替身，雖然曾被質疑是謊言，不過現年66歲的大哥，確實拍戲經常親身上陣。近日成龍宣傳即將上映的新戲《急先鋒》時，提到一次在急流拍攝時險死的遭遇，更指導演唐季禮在岸上緊張到哭了。

受新冠肺炎影響，內地電影業接近全面停工，直到近日疫情緩和，電影院及劇組才開始重新工作。本來預計於賀歲檔期上映的動作電影《急先鋒》，近日宣佈將延期至今年9月正式上映，男主角成龍宣傳電影接受訪問時，重提拍攝期間一次險死的經歷。

【大哥賣樓】疑成龍北京豪宅變銀主盤 以7190萬人民幣底價公開拍賣

▲ 整段訪問未知是燈光問題還是成龍身體抱恙，臉色欠佳。（影片截圖）

曾自詡所有動作場面親身上陣的成龍講過：「我們不拼，觀眾不信。」在《急先鋒》的一場水上場面，成龍再次親身上陣，講述成龍駕著水上電單車接載內地女演員母其彌雅，因為轉彎時撞到石頭，水上電單車翻側，彌雅掉進水中後立即浮面握緊卡在大石上的電單車，但成龍卻消失無蹤。

【雙龍會】成龍憑3個理由自覺可打贏一代宗師 大哥： 李小龍被神化

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

現場所在劇組及救援人員表現焦急，幸好不久後在大石後方，救援小艇把成龍從水中救起。

成龍接受訪問時憶述：「一個很普通的鏡頭，差點把我淹死了！船一翻把我吸到水底，以我自己的經驗，那個急流把我一吸的時候，我跟自己講，不要怕。我也忘了那個情況，好像有神力助我一樣，我慢慢起來，推著那個船，一直推過去之後，水流就一下把我沖出去了。」

【大哥護旗】成龍接受央視訪問表態做護旗手 成龍：香港是我的家鄉【有片】

▲ 成龍跟導演唐季禮多度合作。

成龍被送到岸上後，已經忘了剛才的恐慌，表現興奮、手舞足蹈地跟工作人員講述在水中的情況。他提到一掉進水裡，便發現自己被大石和水上電單車夾住，一直推也推不開，後來心底叫自己不要急，才慢慢控制到情況游回水面，而上水後成龍第一時間關心拍檔彌雅的去向。

成龍肉緊獻唱為武漢加油 百萬求特效藥救國

訪問中成龍再謂：「唐季禮（導演）就在上面急得流眼淚了，所有那些服裝都在哭了。我一個人吸（趴）在上面就看見唐季禮，反應很大的說我在那邊。我還問他們在幹甚麼，他說『你消失了很久，大概45秒』，我問說有那麼久嗎？我都忘掉了。」

▲ 成龍80年代《警察故事》成代表作。

拍戲40年遍體麟傷

成龍從影四十多年來，接演過無數的動作電影，曾有網民為成龍製作「成龍全身受傷圖」，細數他多年來曾經因為拍攝武打電影而引致的傷勢。

成龍的全身由頭部、眉骨、牙齒、臉頰、下顎、頸骨、肩膊、胸骨、脊椎、尾椎、手指、大腿、小腸、膝蓋、腳踝都曾經受過不同程度的傷害，他的鼻骨曾經試過四次嚴重骨裂，於1985年拍攝《警察故事》時，意外導致脊椎骨第6至8節移位，幾乎癱瘓。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最經典一次受傷，是於1987年在巴西拍攝《龍兄虎弟》時，成龍從樹上掉落、後腦著地，要馬上送院進行手術，幸好撿回性命。

有指因這部電影，成龍被保險公司放進了黑名單，內地亦無保險公司願意接他的拍攝保單。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2