【最後聖誕】3歲癌末童生命倒數只餘數周 父母提早為兒辦生日聖誕共度最後時光
生日和聖誕節是小朋友每年最喜歡的慶祝活動，但英國一名患有末期腦癌的3歲男童，被醫生告知生命只餘下數星期，父母為了讓兒子留下最美好回憶，舉辦了盛大派對提早慶祝聖誕和生日，更邀請到聖誕老人及添置人工雪機增添節日氣氛，還有一班英雄人物前來為癌童打氣。
綜合英國《太陽報》及《約克郡晚報》報道，3歲男童Ellis Prices去年9月突感到不適，經診斷後發現，其腦部有一個8cm X 5cm的惡性腫瘤，需即時做手術切除大部分腫瘤，並接受3星期化療，但其後腫瘤再次生長，至今年7月，醫生指其癌細胞已擴散到大腦和脊椎中，生命只剩餘數星期。
提早慶祝聖誕節及4歲生日
父母Ashley和Laura聞訊後非常痛心，但選擇積極面對，並決定要一次過為兒子慶祝所有重要節日，分別提早3個月及5個月慶祝聖誕節及4歲生日，讓兒子感受節日的歡樂氣氛。
超級英雄及聖誕老人送上祝福
生日派對以超級英雄為主題，父母邀請一大班親友扮成超級英雄，包括蝙蝠俠、蜘蛛俠及神奇女俠等，並請來聖誕老人和一匹小馬扮成馴鹿，更特別租借一台雪花機噴出人造雪，營造出濃厚節日氣氛。一家人吃完豐盛的聖誕晚餐後，便在花園的帳篷內觀賞聖誕電影。
經傳媒早前報道過Ellis的情況後，於派對當天，Ellis收到來自英國各地的聖誕禮物及卡片表達祝福。而英超球隊列斯聯（Leeds United）得悉Ellis是該名的小球迷後，便邀請他們一家到訪該隊主場艾蘭路球場參加VIP之旅，一眾列斯聯球星特別錄製影片及送上簽名球衣，為Ellis打氣。
媽媽︰看到兒子笑容一切都值得
Ellis的35歲媽媽Laura表示，因擔心到聖誕之時，兒子已病入膏肓不能慶祝，故特意提早慶祝重要節日。她感謝所有人的祝福和禮物，揚言兒子度過了最好的聖誕節。
我們將一生的慶祝活動集中在一起，看到他的笑容，一切都值得。
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責任編輯︰林綺玲