【勇抗癌魔】11歲女孩頸部現腫塊確診癌症　百日抗癌記錄從崩潰到積極應對

▲ 小露表示，雖然治療很辛苦，但她會努力加油，等待康復。

孩子患病受苦，父母都恨不得把病痛轉移到自己身上。台灣的網紅媽媽「凱莉哥」，數月前在facebook專頁透露11歲的大女小露患癌經歷，她把女兒抗癌首100天的艱苦過程剪輯成影片，女兒從開始的崩潰大哭，到後來樂觀面對，希望鼓勵其他生病的人勇敢面對病症。

在今年1月20日，凱莉哥的丈夫發現大女小露頸部有一個長約2.5厘米的腫塊，最初父母以為女兒有鼻敏感，估計是空氣差導致淋巴發炎，而看醫生也沒有發覺異樣，直至農曆新年後，停了消炎藥，淋巴又再次腫起來。

▲ 小露的頸部出現腫塊。（凱莉哥blog圖片）

確診患癌需停學兩年

到了3月初，小露被轉介到「兒童血液腫瘤科」，接受全身麻醉的切片檢查，最終確診患上癌症，醫生告知她有兩年不能上學，她即時崩潰大哭，擔心自己不能與同學一起畢業，生活只剩下治療。而在治療過程中，小露的抵抗力很低，很容易受感染，她常常一邊打針、一邊哭。

爸媽說會一直陪著我，不要怕。

小露坦言，自己很沮喪，每天都有很多針要打、很多藥要吃，常常要住院，平均每4天就要回去住院一周，有時打針需要全身麻醉，兩隻手臂打針打到滿滿的瘀青，有些針會令她全身不適，昏昏沉沉。有時治療時紅血球太低，就會臉色發白、全身軟趴趴，需要輸血。

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在醫院裡積極過活

不過，除了極度不舒服的時間，媽媽凱莉哥都希望女兒能過正常的生活，早睡早起，多做運動，

我一直灌輸她，你跟別人沒有不一樣，只是有時候要治療。

小露亦明白，自己比別人多了時間，可以努力做自己想做的事。學校老師每星期都會拍教學影片給她，同學會幫她做筆記，寫信鼓勵她，她也看很多書，

感謝老師和同學，讓我知道自己沒有被忘記。

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剃髮勇敢抗病

因為化療的關係，小露一直掉頭髮，她先把頭髮剪短，雖然捨不得，但她仍決定自己動手剪。後來，頭髮掉落得太快，令她很害怕，甚至不敢睡覺，怕起床時頭髮都掉光。

不過，媽媽和妹妹每天都把她掉落的頭髮收集，做成可愛的「頭髮球」，她們的樂天令小露感到一點點放鬆。在脫髮得太難看之前，小露就決定剃光頭，爸爸反而稱讚她漂亮，不時幫她拍照。

▲ 凱莉哥與妹妹把小露的頭髮收集起來，製成「頭髮球」。（影片截圖）

小露表示，治療很辛苦，她常常想為甚麼是她，

可能是天主選擇我，讓我看到更多需要幫助的孩子，我會加油，努力治療，等待康復。

媽媽不時在facebook更新小露的情況，她表示，小露在街上不時會遇到認出小露的讀者跟她加油打氣，小露這半年也習慣了盯著她看的人的目光，小露現在很自信、也很愛自己。

影片內容獲「村子裡的凱莉哥」授權轉載。

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責任編輯：王明芳