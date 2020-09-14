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聶德權成功向李嘉誠挖角？　年薪140萬聘洪曉敬打公關戰

政治 16:34 2020/09/14

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公務員事務局局長聶德權覓得前傳媒人洪曉敬加盟局方

公務員事局局長聶德權於4月履新後，局方立即招聘一個年薪140萬元的高級經理（傳訊與協作）職位。結果，聶德權成功覓得前傳媒人洪曉敬加盟，任務之一包括管理其Facebook專頁。據聞，洪曉敬早已到任，難怪聶德權的社交專頁，近來更新得更快、內容亦更豐富。

提起洪曉敬，她的履歷相當豐富。本身是傳媒出身的洪曉敬，曾任職香港經濟日報、南華早報等，及政府新聞處中文編輯，及後特首唐、梁之爭，洪曉敬加盟唐英年競選辦助拳。選戰後，洪曉敬出任經民聯副總監多年，近年於李嘉誠基金會出任項目經理。如今輾轉之間，她又重新加入政府，協助聶德權打公關戰。

至於高級經理（傳訊與協作）一職，月薪介乎11.8萬至12.6萬元，視乎相關學歷或專業資格、相關工作經驗而定，申請者必須持有，本地大學頒授的大眾傳播、公共關係、新聞學或政治科學、社會學或其他相關學科的學位，並且具備最少15年大眾傳播、公共關係、新聞或相關行業的全職工作經驗，似乎以傳媒人作為目標。

職責方面，主要是支援傳訊與對外聯繫事務，以加深了解社會對公務員期望、推廣公務員工作及正面形象，亦要協助制定一套全面綜合的傳訊與對外聯繫策略、監督社交媒體平台使用等，並且要與外部持份者聯絡，推展公務員事務局涉及私營及非政府界別參與的項目，工作性質亦與政助相似。

這份工以非公務員合約條款聘任，為期兩年，必須在今年第三季上任，如果能圓滿完成合約，而表現一直理想、行為良好，更可獲發約滿酬金，相等於合約期間底薪總額的15%。

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撰文 : 傅流螢

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