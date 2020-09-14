【痛失愛犬】走失狼狗疑於大欖隧道口被車撞死　狗主投訴遭冒認致狗屍被棄置下落不明

▲ 狼狗Rocky走失被車撞死，屍體於大欖隧口元朗入口被發現，晶片主人打算接回愛犬遺體時，竟得悉有人冒認主人。

狼狗Rocky在9月12日晚走失，不幸被車撞死，屍體於大欖隧口元朗入口被發現，晶片主人Riri翌日收到漁護署聯絡，打算接回Rocky遺體時，竟得悉有人冒認主人，以假電話號碼致電大欖隧道管理職員叫他們將狗屍棄置，而職員竟沒核實主人身分下，將狗屍棄於吳家村公廁旁動物屍體收集站。狗屍至今下落不明，狗主Riri感到極心痛和憤怒，更懷疑冒認主人的人士，就是駕車撞死Rocky的司機。香港動物報正向大欖隧道管理處查詢。

義工發現狗屍

經常幫遭遇橫禍的動物善終的毛孩關愛組義工文哥，在當晚收到求助說有狗於大欖隧道被車撞死，他在晚上11時到場時，查到狗狗有晶片，但隧道職員拒絕讓他帶走狗屍，文哥遂找義工通知漁護署聯絡晶片主人。文哥對本報說：「職員說他們會按程序處理，又說狗隻有主人Hold住隻狗，不准我拿走，但顯然最後職員沒有跟程序，而是將狗屍棄置。」

愛犬被行雷閃電嚇到走失

狗主Riri表示，狗狗估計在當晚因為行雷閃電，嚇到撞開鐵欄跑走，「我在翌日早上7時多起床發現狗狗走失，九時多收到漁護署電話，但我聯絡大欖隊道時，他們竟然說有人在當晚12時多來電認了做主人，說不想處理，所以職員將狗狗拿了去吳家村垃圾站。」Riri急忙與義工到吳家村尋找，但已經找不到Rocky遺體。

Riri只想盡快尋回Rocky，正向食環署了解。他又質疑：「我無法理解為何大欖隧道會這樣輕率，收到電話便輕信對方是主人，反而義工想幫忙時卻不准帶走屍體。」他又懷疑致電大欖隧道冒認主人的人，就是撞死Rocky的司機，想毀屍滅跡，他說：「你令到Rocky孤伶伶一個，我絕不會原諒你！」

或負傷走到大欖隧道口倒下

Riri又透露有熱心人提供另一版本，指在八鄉見過Rocky受重傷，其後Rocky負傷走到大欖隧道口，最終倒下，即事發現場未必在隧道口。

Rocky是9歲的狗狗，由細到大都由Riri飼養，當晚深夜估計因行雷閃電嚇到撞開鐵欄跑出去，沒想到遭遇不測。

香港動物報致電大欖隧道管理處電話，對方表示會在稍後回覆。

如有讀者目擊Rocky被撞死，或車cam拍攝到當晚情況，請聯絡香港動物報。

文章獲《香港動物報》授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕