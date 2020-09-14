【新冠肺炎】累計本港已有101宗死亡個案　194名確診病人仍然留醫

▲ 庾慧玲醫生公布醫管局最新情況。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情未竭止，衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（14日）下午公布最新疫情。本港今日再增14宗確診個案，當中2宗屬輸入個案，為第4961及4923宗；12宗本地感染；本地個案中，涉9宗與早前個案相關，3宗不明源頭。

【新冠肺炎】本港今日新增14宗確診個案 其中12宗屬本地感染

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生公布醫管局最新情況，她指截至今早9時，過去24小時有1名病人離世，為聯合醫院77歲男病人(編號：4774)，累計本港已有101宗死亡個案。共有5名確診病人出院，至今共有4,634名確診及1名疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用1,198張負壓病床，使用率為48.5%；670間負壓病房，使用率為59.1%。現時共有194名確診病人分別於19間公立醫院及社區治療設施留醫，其中21人情況危殆，8人情況嚴重，其餘165人情況穩定。

【新冠肺炎】77歲居牛頭角下邨患翁染疫後死亡 累計本港已有101宗死亡個案

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭家穎