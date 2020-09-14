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【七人樂隊】杜琪峯許鞍華七導新片參展釜山　龔慈恩+林愷鈴首度母女同片合作

娛樂 16:38 2020/09/14

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杜琪峯領軍洪金寶、袁和平、許鞍華、譚家明等共同執導。

由杜琪峯監製，集結當今七大導演: 洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、林嶺東、徐克及杜琪峯聯手執導的電影《七人樂隊》，繼入圍康城電影節後，再獲邀成為2020釜山國際電影節開幕電影，杜琪峯對於影片能獲釜山國際電影節邀約十分欣喜。

監製杜琪峯稱：「我和其他導演都非常感謝大會，雖然今次大家不能出席影展的開幕首映禮，但影片作為我們七個人首度合作的成果，又不斷獲得各方影展的重視及邀約，證明我們的創作及合作的意念得到認同。」

為趕及各大影展，近月各導演終能聚首一堂鎖定最後版本。疫情下大家能再相聚份外喜悅，各導演同時更恭賀許鞍華拿了威尼斯終身成就獎，為香港電影人帶來額外的驚喜與鼓勵。

剛拿威尼斯終身成就獎的許鞍華有份執導。

由於題材及導演陣容特別，《七人樂隊》除了康城及釜山外，還廣受世界各大影展青睞，如獲法國里昂盧米埃爾電影節邀請成為參展電影，波蘭、日本及埃及等國際電影節也相繼邀約。

最新預告片首度發佈，片段交代了每個導演負責的年代，並可見香港影壇不同年代的精英和後起新秀，包括吳鎮宇、任達華、龔慈恩、元華、洪天明、張達明、胡子彤、余香凝、吳澋滔、林宇軒及林愷鈴等分別主演這七個故事。

洪金寶執導其一部段落。

《七人樂隊》(Septet : The Story of Hong Kong) 由七位堂級導演聯手執導，每位導演由五十年代至未來，各自抽籤負責一個年代，執導一個與香港有關的故事。

七個故事包括洪金寶的《天台練功》、許鞍華的《校長》、譚家明的《別夜》、袁和平的《回歸》、杜琪峯的《遍地黃金》、林嶺東的《迷路》，及徐克的《深度對話》。其中林嶺東的《迷路》更是導演的最後遺作。

第25屆釜山國際電影節原定於10月7-16日於韓國釜山舉行，大會今天公佈因應韓國疫情反覆，決定延後至10月21-30日舉行，開幕電影會如期在大銀幕放映，但取消開幕見面儀式。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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