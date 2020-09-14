區議會秘書拒作會議紀錄 南區區議會主席入稟申覆核

▲ 南區區議會主席羅健熙入稟高等法院，就區議會秘書拒作會議紀錄申請司法覆核。(資料圖片)

南區區議會於7月2日會議上擬討論有關警方如何處理精神上無行為能力人士議題，惟區議會秘書拒絕就會議作出紀錄並離場，南區區議會主席羅健熙今（14日）入稟申請司法覆核，質疑秘書無權決定會議議程，其拒絕紀錄會議的行為屬違反《區議會條例》及《會議常規》。

申請人羅健熙；答辯人南區區議會秘書。入稟狀中指，南區區議員袁嘉蔚於6月14日去信申請人，指早前有牽涉居住於田灣的精神上無行為能力人士及警方的事件發生，袁因此要求將警方如何處理精神上無行為能力人士一事納入會議議程，並獲申請人同意。

惟答辯人卻指根據《區議會條例》及《會議常規》，有關議題超出區議會的職能，申請人不應將其納入會議議程內，答辯人並拒絕將有關議題的文件轉交其他區議員，更於當日會議上連同南區民政專員一同離場，南區區議員其後通過就事件向答辯人採取法律行動。

申請人於入稟狀指，根據《區議會條例》訂立的《會議常規》，區議會秘書有責任為會議準備議程、向議員發送文件、準備會議紀錄及錄音等，但答辯人卻未有履行職責。

而根據《會議常規》，批核議程的權力於主席手中，秘書根本無權審批議程，議程亦從來毋須預先獲政府當局批准，因此答辯人的做法屬越權。申請人因此要求法庭頒令，根據《區議會條例》及《會議常規》，答辯人有責任就上述議題發送文件及進行會議紀錄。

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記者：楊詠渝