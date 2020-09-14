逾7成殘疾人士照顧者評政府支援不合格　疫情下更感無助情緒爆煲

▲ 有調查指超過7成受訪殘疾人士照顧者認為政府的支援政策不足。(資料圖片)

葵涌邨早前發生倫常命案，一名智障人士遭母親勒死，引起社會關注對殘疾人士及照顧者的支援事宜。關注殘疾人士照顧者平台於今年4至6月進行調查，收集457名照顧者回應，結果超過7成人認為政府的支援政策不合格。

受訪者的照顧對象包括長者、殘疾人士、長期病患、精神復元人士及特殊學習需要兒童，受訪者對整體政府推行殘疾人士照顧者支援政策評分僅3.14分(10分為滿分)，當中在經濟、各項服務支援方面全部評分不足3分，各逾7成人更給予不合格的評分。關注殘疾人士照顧者平台黎沛薇表示，疫情後有51%照顧者平均每天照顧時數為17小時以上，較疫情前多近1倍。

47歲的陳嘉儀是一名小腦萎縮症患者，其67歲父親亦是小腦萎縮患者，因此她同時身兼殘疾人士及照顧者的身份，父親因病會常跌倒，但自己身體狀亦無能力將他扶起。她直言自己與爸爸「唔夠殘(殘障)，好似我爸爸可以用輪椅，咪覺得你無咁需要去照顧同支援」，所以被當局政策忽視，「社會及機構只會照顧好『殘』的人」。

她認為，疫情下最大問題是「大家困在一起」，日間中心等機構暫停服務，令照顧時間增長，照顧情緒「好易爆煲」，亦因經濟及照顧壓力，曾一度有「自殺」念頭，「會覺得好無助，被人孤立。」

關注殘疾人士照顧者平台黎沛薇表示，日間中心暫停暫托服務，令照顧者連連喘息時間也沒有，而疫情持續時間太長，建議各提供服務的機構應考慮局部開放，如設每日服務對象名額，讓有需要的人士得到援助。關注殘疾人士照顧者平台徐江琼亦建議，政府應優化照顧者津貼，取消照顧者不能同時領取並他資助的限制。同時應增加社工人手處理及跟進個案求助，設立照顧者電話專線，以便即時轉介及提供援助予求助者。

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記者：蘇文軒