  • 28°C
香港時間 : 2020914日 (週一) 18:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港姐2020】謝嘉怡無辜捲裸照風波　港姐冠軍Lisa決心留港發展：我要做演員

娛樂 18:12 2020/09/14

分享：

熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

謝嘉怡IG玩「你問我答」自爆恨做演員。

應屆混血雙料港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）被網民大讚可愛又孝順。可是人紅事非多，謝嘉怡突然被捲入裸照風波，幸好很快已被眼利的網民發現只是人有相似而已，拍裸照者不是謝嘉怡。Lisa亦少理這個小風波，在IG開放「你問我答」與網民互動，並表明在香港生活愉快，已決定留港發展當演員。

話說，近日一輯疑似謝嘉怡的裸照在網上瘋傳，由於「相中人」是混血兒，快看下與謝嘉怡有幾分相似。不過仔細一看，「相中人」的胸部有顆明顯的大痣，而無論IG還是參美當晚，同樣謝嘉怡身體位置並沒有痣。

【港姐2020】謝嘉怡蘇格蘭母親靚樣曝光　Lisa跟媽媽同擁美人基因【多圖】

肥媽是謝嘉怡提名人。（取自謝嘉怡IG)

【港姐2020】今屆香港小姐冠軍上肥媽直播節目　揭開謝嘉怡凍齡爸爸真實身份

另外，謝嘉怡曾在公園跌倒，導致門牙帶灰，而「相中人」的牙非常白，這兩點足以令傳閒不攻自破。

看著謝嘉怡長大兼提名人肥媽，接受傳媒訪問時力證「相中人」不是謝嘉怡，但明白在娛樂圈，人紅自然有是非。

恨做演員留港發展

香港與蘇格蘭混血兒謝嘉怡在於蘇格蘭出生及長大，任職手術室護士的謝嘉怡，去年畢業於蘇格蘭名牌大學——愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University），屬蘇格蘭最大規模的學校之一。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

今年以大熱姿態回流選港姐，狀態大勇的她現時留在香港發展。

今次誤指她拍裸照的風波沒有影響她的心情，在個人IG上載去理髮店扮靚準備工作的照片，相中的她笑容滿面。

親民的謝嘉怡更和粉絲在IG玩「你問我答」，親自回答每個問題，就連網民的讚賞她也會衷心回答以示感謝對方支持。

謝嘉怡十分貼心，更分享「5 facts about me」，讓大家更認識她。

在其中一項回答中，謝嘉怡以英文表示會留在香港，並自言想做演員。此外，當中還包括一張她嬰兒時拍的照片，相中的她十分趣緻可愛。

管理MPF有心無力？3步輕鬆管理兼賺基金單位回贈 ：https：//bit.ly/35oGVB8

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】
12:14 2020/08/31
【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】
【港姐大學】蘇格蘭混血謝嘉怡畢業後任手術室護士　解構出爐港姐冠軍名牌大學【多圖】
19:48 2020/09/01
【港姐大學】蘇格蘭混血謝嘉怡畢業後任手術室護士　解構出爐港姐冠軍名牌大學【多圖】
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶
12:53 2020/09/07
【港姐2020】今屆香港小姐冠軍由細靚到大　孝順孫女謝嘉怡陪嫲嫲去飲茶
謝嘉怡 肥媽 娛樂人物職業 演員 香港小姐 電視劇 愛丁堡 香港 蘇格蘭

最高瀏覽

【隊長失手】「美國隊長」Chris Evans誤傳下體照至IG　急刪前已被網民CAP圖瘋傳
17:12 2020/09/13
【隊長失手】「美國隊長」Chris Evans誤傳下體照至IG　急刪前已被網民CAP圖瘋傳
【對抗濕疹】吃飯搔癢死皮飄落被斥污染餸菜　港大生患濕疹9年讀營養學助同路人脫苦海
10:43 2020/09/11
【對抗濕疹】吃飯搔癢死皮飄落被斥污染餸菜　港大生患濕疹9年讀營養學助同路人脫苦海
【提高專注力】燒賣蛋糕當早餐影響專注力　營養師推介營養早餐上堂不再遊魂
17:53 2020/08/18
【提高專注力】燒賣蛋糕當早餐影響專注力　營養師推介營養早餐上堂不再遊魂