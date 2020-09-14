【港姐2020】謝嘉怡無辜捲裸照風波　港姐冠軍Lisa決心留港發展：我要做演員

▲ 謝嘉怡IG玩「你問我答」自爆恨做演員。

應屆混血雙料港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）被網民大讚可愛又孝順。可是人紅事非多，謝嘉怡突然被捲入裸照風波，幸好很快已被眼利的網民發現只是人有相似而已，拍裸照者不是謝嘉怡。Lisa亦少理這個小風波，在IG開放「你問我答」與網民互動，並表明在香港生活愉快，已決定留港發展當演員。

話說，近日一輯疑似謝嘉怡的裸照在網上瘋傳，由於「相中人」是混血兒，快看下與謝嘉怡有幾分相似。不過仔細一看，「相中人」的胸部有顆明顯的大痣，而無論IG還是參美當晚，同樣謝嘉怡身體位置並沒有痣。

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▲ 肥媽是謝嘉怡提名人。（取自謝嘉怡IG)

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另外，謝嘉怡曾在公園跌倒，導致門牙帶灰，而「相中人」的牙非常白，這兩點足以令傳閒不攻自破。

看著謝嘉怡長大兼提名人肥媽，接受傳媒訪問時力證「相中人」不是謝嘉怡，但明白在娛樂圈，人紅自然有是非。

恨做演員留港發展

香港與蘇格蘭混血兒謝嘉怡在於蘇格蘭出生及長大，任職手術室護士的謝嘉怡，去年畢業於蘇格蘭名牌大學——愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University），屬蘇格蘭最大規模的學校之一。

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今年以大熱姿態回流選港姐，狀態大勇的她現時留在香港發展。

今次誤指她拍裸照的風波沒有影響她的心情，在個人IG上載去理髮店扮靚準備工作的照片，相中的她笑容滿面。

親民的謝嘉怡更和粉絲在IG玩「你問我答」，親自回答每個問題，就連網民的讚賞她也會衷心回答以示感謝對方支持。

謝嘉怡十分貼心，更分享「5 facts about me」，讓大家更認識她。

在其中一項回答中，謝嘉怡以英文表示會留在香港，並自言想做演員。此外，當中還包括一張她嬰兒時拍的照片，相中的她十分趣緻可愛。

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