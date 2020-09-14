【減肥小食】英超開鑼自製有營佐酒小食　營養師黃凱詩教煮黑椒七味粉枝豆【內附食譜】

▲ 看球賽跟煲劇一樣，小食相伴少不免，營養師黃凱詩教大家煮黑椒七味枝豆。

上周英超開鑼，我提早吃飯，準備觀賽。突然，接到Bonnie來電︰「現在來你家吹水！」

「我要看球賽啊！」我說。

「那麼，一起看。」她不假思索便答道。

「吓！你懂嗎？你到現在也不知甚麼是越位！」

日本人愛吃枝豆及鵪鶉蛋佐酒

「你解釋得不清楚而矣！我轉頭過來。」甫說完，她便掛綫。

看球賽跟煲劇一樣，小食相伴少不免，我準備好黑椒七味枝豆和零酒精啤酒。

「叮噹！」門鈴響起，Bonnie甫進門即問︰「你在煮甚麼？」

「佐酒小食。」

她再問：「佐酒小食也要煮麼？我帶了薯片來。」

「還吃薯片？你不是已重了5磅嗎？」我唬嚇她。

她辯稱︰「這是我準備給你的。」

我忙耍手擰頭︰「不用了。」

「佐酒小食也會有健康的嗎？」她好奇問道。

▲ 英超開鑼，自製睇波小食，健康有營。（iStock圖片）

枝豆低卡高纖葉酸鉀質豐富

「當然有。日本人喜歡用枝豆及鵪鶉蛋佐酒。我打算用黑胡椒和七味粉調味的枝豆，很簡單、很美味的，而且健康得很。最重要的一點是——飽肚，每次吃一碗（連殼計）的豆肉，才是113卡。」我說。

「其實枝豆是甚麼來的？」她忽然問道。

「是未成熟的黃豆，營養價值十分豐富，一碗連殼的枝豆，當中的豆肉已有約5克纖維，所以特別飽肚，而且葉酸和鉀質也有不少。」我解釋。

「黃豆？即是能幫助紓緩更年期的不適嗎？」她問。

「當然！很適合你的！」我乘機揶揄她。

「我只是幫朋友問。」

「明白！」我忍住笑答道。

黑椒七味粉枝豆製法

1.枝豆在大鍋中加鹽烚約8分鐘，瀝乾後，去頭尾一小部分。

2.加黑胡椒和七味粉拌勻，即成。

撰文：黃凱詩（營養師）