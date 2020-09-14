李家超：12被捕港人中1人涉違國安法　稱承擔法律責任遠勝終身畏罪潛逃

▲ 保安局長李家超在保安局網頁撰文。（資料圖片）

12名港人上月涉嫌非法跨越邊境，企圖偷渡到台灣被內地拘捕。李家超在保安局網頁撰文指，警方上月底已收到通報，被捕的12人中，有一人涉違反《港區國安法》，一人正被通緝，另外十人亦有不同案件在身不淮離港。李家超指，入境處及駐粵辦正為被捕人士家屬提供協助，又強調任何人犯法，都要承擔法律責任，認為坦然面對遠勝終身帶着畏罪潛逃的烙印。

李家超在文中表示，入境處及駐粵辦亦已與家屬聯絡提供協助，包括向求助家屬解釋法規，並提醒求助人可考慮使用，由駐粵辦委託內地的一所香港機構，提供的「免費法律諮詢服務」；如有藥物需要亦可以書面提出，由入境處轉達。他說，本月11日晚有一名家屬求助，希望取得關係證明以委託律師，當局翌日上午即發出證明書，減省一般需時25天手續。

至於12名被捕港人，則在香港涉嫌與七宗案件有關。當中10人分別因涉嫌製造或管有爆炸品、縱火、暴動等罪被起訴，正保釋候審，一人涉嫌違反《香港國安法》有關勾結外國或境外勢力危害國家安全等罪，全部均不淮離港。至於一人則因涉嫌製造或藏有爆炸品，正被警方通緝。

對於有報道指5名港人兩月前經東沙島抵台灣被捕，並扣押兩個月。李家超表示有留意相關報道，惟港府沒有收到台方任何信息，亦沒收到其家人求助。警方已向台方查詢有關情況，正等候回覆。他希望，台方不要窩藏罪犯，在依法處理涉事港人後，把他們送返香港。

李家超強調，政府在處理涉及跨境犯罪的案件時，一直秉持三個原則：

(一) 不論身處任何司法管轄區，都要尊重當地法律，為自己行為負責

(二) 每個司法管轄區按其法律處理違法行為

(三) 任何港人在境外涉嫌違法，不論其背景，政府都會按實際情況，在尊重當地制度下提供協助

李家超表明，不希望外地司法管轄區干涉特區的執法，故尊重並不干預其他司法管轄區的執，又稱任何人犯法都要承擔法律責任，坦然面對，遠勝終身帶着畏罪潛逃的烙印。

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責任編輯：李淇