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串流平台產業打破傳統　女性幕前幕後工作機會增

職場 17:13 2020/09/14

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近日有外國研究指出，串流平台給予女性工作人員更大發揮空間，女性幕前幕後的工作機會也大增。

以自由與創意自詡的電影產業，多年來充斥著年齡與性別歧視。而隨著串流平台產業興起，傳統的電影業模式也逐漸被打破。近日有外國研究指出，串流平台給予女性工作人員更大發揮空間，女性幕前幕後的工作機會也大增。

外媒福布斯（Forbes）報道提到，過往導演、作家、製片人、編輯和導演等，大都以男性為主導。過往Film award web pages報告曾提過，每10部電影中幾乎9部電影（佔89%）工作者都是男性多於女性。影評人Anna Smith也曾批評，許多電影公司都會認為女導演比男導演存在更大「風險」，而且到目前為止，各大電影節最有分量的獎項都嚴重偏向男性，令女性未敢踏入電影行業。

報道指出，串流產業是新興領域，相對不受傳統電影業的規則框架束縛，當中包括職場中的性別比例。報道引述聖地牙哥州立大學研究，報告分別分析電視台、電影及串流平台，共4100個電視節目角色和4200個幕後職位，發現幕後工作人員中，男性依然佔多數，但女性的工作機會也有增長趨勢。

報告又指，近年串流平台的規限相對較少。因此相對傳統電視幕後工作人員僅31%爲女性，串流平台節目的工作人員則有35%是女性；而且女性主角的比例則幾乎跟男性主角的比例一樣多，已是有相當大的進步。研究最後提到，若由女性擔任幕後高階職位，或許是提高女性角色或幕後人員比例的關鍵。

Anna Smith強調，電影電視業界在各個層面都需要文化變革，例如透過奧斯卡等大型獎項，來表彰更多的女導演和女攝影師，從而鼓勵年輕女性進入這個行業。

責任編輯：曾曉汶

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