深水埗及黃大仙地區康健中心將由聖雅各福群會及聖公會福利會營運　為期3年

▲ 食衞局向聖雅各福群會及香港聖公會福利協會有限公司，分別批出深水埗和黃大仙地區康健中心的營運服務合約。（經濟日報資料圖片）

食物及衞生局今日（14日）公布，經公開招標後，向聖雅各福群會及香港聖公會福利協會有限公司，分別以超過3億元批出深水埗和黃大仙地區康健中心的營運服務合約，兩間中心分別於2021年6月底和2022年6月底前開始營運，為期3年。

食衞局指，深水埗地區康健中心的營運服務合約價值為3.1154億元，而黃大仙地區康健中心的營運服務合約價值為3.782億元，營運機構會獲提供不超過10個月的準備期。政府會逐步在全港18區設立地區康健中心，為市民提供基層醫療服務。

深水埗地區康健中心主中心將設於石硤尾邨第六期重建計劃零售設施2樓，而黃大仙地區康健中心主中心將設於鑽石山公共屋邨第一期（公共房屋發展）。兩間主中心淨作業樓面面積均約1,000平方米，將提供多項醫療健康服務，包括健康推廣、健康評估、慢性疾病管理和社區復康。

食衞局稱，兩間營運機構亦須在營運一年內在兩區各分區設立附屬中心，主中心和附屬中心的服務時間均為每天10小時，每星期6天。除設立一隊主要營運團隊外，兩間營運機構亦均須從本區或鄰近地區招募並構建一個由醫護人員（包括醫生、護士、專職醫療人員及中醫）組成的跨專業網絡，旨在提供多個服務渠道及服務點，以便在轉介下向地區康健中心會員提供醫務及健康諮詢及或評估，以支援地區康健中心運作。

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記者：陳曉瑩