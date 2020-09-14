涉搶副局長文件續被控藐視罪 梁國雄申上訴終院被拒
社會 17:31 2020/09/14
前立法會議員梁國雄2016年於立法會會議上，就橫洲發展項目質詢時任發展局副局長馬紹祥期間，搶去其桌上的文件，被控干犯《立法會（權力及特權）條例》的藐視罪。上訴庭早前推翻原審裁判官裁決，裁定梁於會議上的行為不受《特權法》保障，案件繼續於裁判法院審訊，梁就此申請上訴至終院，今（14日）被上訴庭拒絕。
上訴庭於判詞中指出，立法會有權將有關藐視立法會的行為，轉交法庭以刑事方式處理，法例亦容許法庭介入於立法會上的擾亂秩序行為，因此立法會並非唯一可以處理議員於會上行為的機構，立法會固然有權處理議員的紀律問題，但根據《特權法》17(c)條，作為多一重保障，立法會亦有權透過刑事法庭懲處相關議員。
上訴庭又指，言論自由雖然亦包括行使有關自由時的方式，但這並不代表議員於會上的行為完全無限制。要判斷《特權法》第3條賦予議員的特權範圍時，應該考慮要維護議員的特權時，是否必須容許他們以擾亂秩序的方式行使其特權？答案必然是否定，因此《特權法》第3條不應被詮釋為容許議員作出17(c)條下的行為。
上訴庭因此認為，雖然梁一方提出的法律議題牽涉重大憲法原則，但當中無一有合理可爭議之處，因此上訴庭拒絕批出上訴至終審法院的許可。
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記者：楊詠渝