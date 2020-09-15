糖尿可襲年輕人！醫生教路 「家居女廚神」慎選食譜  少甜避高糖

▲ 內分泌及糖尿專科丘思欣醫生（右）、徐漢儀醫生（左）臨床上見盡各種飽受二型糖尿病煎熬的病人，深入瞭解病人的飲食、運動習慣、身體狀況，從而選擇合適的治療方案，是病人抗病歷程上的最佳拍檔。

甜食有種魔力，女士無法抗拒。飯後一杯珍珠奶茶、一件精緻蛋糕，往往是OL一天上班的精神支柱。可是，卻易令血糖飆升，隱藏健康危機！近日人人在家煮食，「家居廚神」隨時墮入高糖陷阱。近年糖尿病有年輕化跡象，並非老年人士專利，而且男女患病比例相若。內分泌及糖尿專科醫生丘思欣、徐漢儀分享如何從飲食、運動著手控制血糖，教女士們關注糖尿病，她們說：「很多人恃著年輕便放任吃喝，但健康飲食習慣宜及早培養，預防糖尿病。」

甜品宜淺嚐 勿墮高糖陷阱

「翻查消委會報告，有些珍珠奶茶一杯已有十茶匙糖！」徐漢儀醫生驚呼。丘思欣醫生立即附和：「是的，單是珍珠糖分已很高，成分為木薯粉，屬澱粉質，升糖指數高。」問起醫生平日有沒有喝這些含糖飲料，二人均耍手擰頭，說只喝清茶、檸檬水、檸檬茶、咖啡，即使加糖亦只用代糖。丘思欣醫生叮囑，多吃甜食易令血糖升高，增加患上二型糖尿病的機會。「當然完全不吃是不可能，但要適可宜止，與友人分享，一同淺嚐。更要多做運動，消耗糖分及熱量。」

▲ 精緻糕餅是女士的至愛，可是嗜吃甜食可增加患上糖尿病的機會，此病更有年輕化趨勢。根據國際糖尿病聯盟2017年的數據，每5個女性糖尿病患者中，有2個正值生殖年齡（未到更年期），所以別恃年輕太過放任！

講起控血糖，兩位醫生合拍地一唱一和，原來她們相識於十數年前，在公營醫院曾共事半年。多年後，二人自立門戶私人執業，又在同一幢大廈開診，成為樓上樓下的「戰友」。她們臨床上見盡各種飽受二型糖尿病煎熬的病人，深入瞭解病人的飲食、運動習慣、身體狀況，從而選擇合適的治療方案，是病人抗病歷程上的最佳拍檔。

坊間一直以為糖尿病只在中老年男士間常見，但徐漢儀醫生說，男女患病比例相若，且有年輕化趨勢，「 根據一項本地研究，香港每10人中，便有1人患上糖尿病， 年紀愈大，患病風險愈高。以往多在45歲以後發病，但近年患者中約佔五分之一人在40歲以下發病。 」除了遺傳因素外，亦跟現代人飲食西化、工作繁忙、少運動及肥胖等有關。

▲ 糖尿病是一種全身性疾病，如果血糖控制不理想，有機會併發心血管疾病、中風、糖尿腎病、視網膜病變、糖尿腳等疾病，影響不同器官、身體部位。

「家居廚神」慎選食譜 提防高糖醬汁

新冠肺炎爆發後，人人避疫在家煮食、少運動，增磅不少。徐漢儀醫生笑言：「在家煮食看似較清淡健康，可是見朋友分享的相片多數是甜品！」丘思欣醫生亦有同感：「是的，多數焗曲奇、搓麵包，當中含有不少糖分、牛油，熱量非同小可！」她們建議慎選食譜，注意材料、成分，可做麥包等纖維較多的食物，焗蛋糕則盡量減糖，甚至不用白砂糖，考慮改用零卡路里、零糖分的天然糖，如甜菊糖。

女士在家好多時擔任「廚娘」之職，將一家健康操控在手，故丘思欣醫生叮囑：「煮食時要多注意，避免增加家人患上糖尿病的機會。」她們提醒，醬汁是糖分的隱形陷阱，蠔油、豉油含有不少糖分 ；煮酸、辣醬汁時為了調和味道，同樣會加糖，記得注意分量。

▲ 內分泌及糖尿專科丘思欣醫生（右）、徐漢儀醫生（左）建議少吃甜食，宜趁年輕時建立「三低一高」飲食習慣（低糖、低鹽、低脂、高纖維），多做運動，減低患上糖尿病的風險。

一周運動150分鐘 降血糖防糖尿

除了飲食要低糖 、低鹽、低脂、高纖維（三低一高），運動同樣重要，丘思欣醫生說：「運動可增加新陳代謝率、降血糖、減低胰島素抗阻，尤其帶氧運動可減重。建議一星期進行150分鐘中度帶氧運動，年輕人士可跑步，在家居可做HIIT （高強度間歇訓練）或者TABATA（四分鐘高強度間歇運動）等帶氧運動。」即使工作忙碌，她亦會利用上下班時間急步行，放工後便在家做肌肉鍛鍊運動 。

徐漢儀醫生則會利用午膳時間，在鄰近工作地點做gym，或飯後急步行15至20分鐘、晚上回家以健身單車運動。徐漢儀醫生更提議： 「近年興起有趣味的運動方式，有病人在家打機做運動，如Ring Fit，或跟YouTube短片跳舞都是可行之法。」

▲ 徐漢儀醫生以模型展示糖尿病對心血管、神經線、視網膜微絲血管的影響 。

兩人強調及早培養良好生活習慣，可減低患上二型糖尿病的風險 。「即使驗身發現屬糖尿病前期（血糖高於正常，但未高至糖尿病的水平），但透過調節飲食、多運動、減磅， 情況可逆轉，血糖回復正常水平。有研究指，患上二型糖尿病的風險可減半。否則，糖尿病前期有七成機會可演變成二型糖尿病。」 徐漢儀醫生說。

個人化治療方案 針對不同糖尿病人

在內分泌及糖尿專科打拼多年，兩位醫生見證近十年糖尿病藥物推陳出新，按不同病理及機制將血糖降低。她們指出，糖尿病屬於個人化治療，事前須為病人進行評估，例如：是否需要減磅、接受針劑抑或口服藥、有否脂肪肝或其他疾病、腎功能狀況等，再作出適當選擇。如SGLT-2抑制劑可有助減磅，較適合肥胖、心血管疾病的人士； DPP-4抑制劑則相對副作用少，亦較少出現低血糖問題，因藥物在血糖升高時才發揮作用。

▲ 丘思欣醫生解釋，糖尿病除了可併發心臟、腎等不同器官疾病外，亦會影響骨質密度，增加患上骨質疏鬆症及骨折的風險。

一旦患上二型糖尿病，便要終身與病共存，並易出現其他併發症，如心血管疾病、骨質疏鬆等，故選擇適合自己的藥物非常重要，徐漢儀醫生總結：「大部分二型糖尿病患者未必有明顯病徵，及早透過身體檢查發現，便可及早治療，減少併發症的風險。 尤其有風險因素的人士，如年紀45歲以上、有家族糖尿病史、 肥胖、少運動、曾有妊娠糖尿病、多囊卵巢症，或高血脂、高血壓等，建議定期進行身體檢查。」

▲ 糖尿病患者要監察體重，並定期進行身體檢查，避免出現「三高」（高血糖、高血壓、高血脂）。若出現代謝綜合症，會增加心血管疾病的風險。而糖尿病者當中，有不少患者死於心血管疾病。

以上藥物均為處方藥，使用前請先諮詢醫生。

為鼓勵市民認識健康資訊，本文章由 MSD 支持製作。

(特約)